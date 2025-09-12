Concejo de Cantel ordena demolición de centro espiritual dedicado a la Santa Muerte por no tener licencia de construcción

El Concejo Municipal de Cantel, Quetzaltenango, aprobó la demolición de una vivienda donde se venera a la Santa Muerte, debido a que no cuenta con licencia de construcción, informaron este viernes 12 de septiembre fuentes oficiales.

Durante una reciente sesión, el alcalde Allan Cabrera y los concejales conocieron una solicitud presentada por vecinos y autoridades comunitarias para demoler un inmueble ubicado en Llanos de Urbina, donde funciona el Centro Espiritual Encanto del Keme, un santuario dedicado al culto de la Santa Muerte.

La resolución municipal ordena a la propietaria que, en un plazo de 20 días hábiles a partir del 8 de septiembre, proceda a la demolición de lo construido. En caso de incumplimiento, la municipalidad ejecutará la medida.

Las autoridades indicaron que las partes involucradas ya fueron notificadas. “Sí, fuimos notificados de una solicitud de demolición; sin embargo, esta acción es ilegal, ya que los reglamentos de construcción de la Municipalidad de Cantel no contemplan dicha sanción. Por esta razón, la resolución fue impugnada”, señalaron los propietarios del inmueble.

Agregaron: “En caso de que se insista en ejecutar esa orden, promoveremos nuevas acciones legales, tomando en cuenta que actualmente existe un amparo vigente que garantiza nuestros derechos fundamentales. Esta medida atenta contra mi derecho constitucional a la propiedad privada y a la vivienda”.

En marzo, la comuna impuso una multa de Q500 mil a los propietarios del inmueble, debido a la falta de licencia de construcción. Desde noviembre del 2024, vecinos han realizado varias protestas para exigir el cierre del lugar, al que señalan de atraer a pandillas y grupos del crimen organizado. Los propietarios negaron esos señalamientos en su momento.

