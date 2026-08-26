De 850 cervezas a 20 mil cajetillas de cigarrillos: el amplio inventario localizado durante una requisa en Pavón

Autoridades decomisaron este miércoles 26 de agosto 850 cervezas, 20 mil cajetillas de cigarrillos, teléfonos celulares, objetos punzocortantes, presunta droga y otros artículos durante una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón.

El operativo fue efectuado por unidades del Ejército de Guatemala, en coordinación con el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP), con el objetivo de incrementar el control y la seguridad en el centro de detención.

Durante el operativo, las autoridades también localizaron un túnel cuya construcción, según información de inteligencia citada por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, pretendía llegar al exterior del centro penitenciario.

“A través de la inteligencia del Estado obtuvimos información que nos permitió dar un duro golpe al crimen organizado y actuar antes de que sus estructuras pudieran seguir operando desde las cárceles”, informó Villeda en un mensaje difundido en redes sociales.

“Realizamos un operativo en la Granja Penal de Pavón que nos permitió frustrar la construcción de un túnel que, de acuerdo con la información de inteligencia, pretendía tener una salida hacia el exterior de la cárcel”, afirmó Villeda.

Entre los principales hallazgos figuran:

20 mil cajetillas de cigarrillos

850 cervezas

387 objetos punzocortantes

32 teléfonos celulares

24 cargadores para teléfono

200 cables USB

ocho paquetes grandes de presunta marihuana

mil piedras de presunto crack

100 pastillas de presuntas anfetaminas

100 frascos de presuntos colmillos de cocaína

800 bolsitas y 300 colmillos de presunta cocaína

tres bolsas medianas y cuatro pequeñas de presunta cocaína

10 mil papos para envolver presunta marihuana

tres mil bolsas para empacar presunta droga

ocho pesas y 20 moledores para presunta droga

dos bolsas de presuntas semillas de marihuana

dos plantas vivas de presunta marihuana

12 pipas para inhalar presunta droga

Las autoridades también decomisaron 10 octavos y cuatro medias botellas de licor, así como 10 toneles, cinco canecas y 62 botellas de presunto licor clandestino tipo cusha.

Entre otros objetos fueron localizados 20 estatuas de la Santa Muerte, cuatro mil encendedores, siete bocinas, dos cámaras de videovigilancia tipo bombillo, dos repetidores de señal wifi, cuatro radios intercomunicadores, seis cargadores para radios, cinco controles, dos relojes de mano, dos ventiladores, cuatro auriculares, una sierra eléctrica y 118 puros de tabaco.

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