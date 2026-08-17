De la cárcel a la feria: investigan cómo un reo de Los Jocotes habría salido para asistir a un concierto y un desfile hípico

Luego de publicaciones en redes sociales sobre que el reo Byron Efraín Ruíz Roque, interno en el Centro de Detención Preventiva de Los Jocotes, Zacapa, había salido de prisión para asistir a una feria y a un desfile hípico, el Sistema Penitenciario (SP) informó que trasladó al interno y denunció a quienes pudieron haber contribuido a su salida.

El diputado José Chic publicó en sus redes sociales: “Los presos van a las ferias”.

“Byron Ruiz, privado de libertad en Los Jocotes, Zacapa, habría asistido a un concierto y al desfile hípico de la Feria de Chiquimula. Ahora nadie sabe dónde está”, señaló el parlamentario.

“El Sistema Penitenciario debe explicar qué ocurrió. Estos privilegios no pueden seguir. Se necesita investigar y hacer reformas estructurales para recuperar el control de las cárceles”, escribió Chic.

El SP informó, en un comunicado, que presentó denuncias penales contra guardias y autoridades del Centro de Detención Preventiva de Los Jocotes, Zacapa, por su posible participación o complicidad en la salida del reo.

“Durante el fin de semana, ocurrió un incidente en el Centro de Detención Preventiva de Los Jocotes, Zacapa, que involucra a guardias penitenciarios y autoridades del centro, por lo que se han presentado las denuncias penales en su contra por su posible participación y/o complicidad en el hecho.

“La DGSP mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción o conducta al margen de la ley por parte de autoridades de los centros y guardias del Sistema Penitenciario.

La institución afirmó que mantiene una política de “cero tolerancia” ante actos de corrupción o conductas al margen de la ley de autoridades y guardias penitenciarios.

Como medida de seguridad, Ruíz Roque fue trasladado al Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, donde permanece aislado mientras se efectúan las diligencias del caso.

“Como medida de seguridad, el privado de libertad Byron Efraín Ruíz Roque fue trasladado al Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, donde permanece aislado mientras las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes. La DGSP ha iniciado las acciones administrativas correspondientes y ha presentado las denuncias ante el Ministerio Público contra quien o quienes resulten responsables de actos al margen de la ley.

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