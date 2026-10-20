Justicia
Decomisan en Génova, Quetzaltenango, 168 paquetes de droga valorados en Q16 millones
La Policía Nacional Civil captura a un hombre y decomisa más de cien paquetes de droga en Génova, Quetzaltenango.
Paquetes de droga decomisados en un vehículo en Génova, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 20 de octubre que, como parte de las investigaciones contra estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, decomisó un cargamento de cocaína en Génova, Quetzaltenango.
La institución detalló que el decomiso se efectuó en la entrada a San Miguelito, donde agentes de la Comisaría 41 capturaron a Daniel "N", de 51 años.
El detenido conducía la camioneta con placas P002LWY, que fue inspeccionada con el apoyo de agentes antinarcóticos y de un agente canino (K-9), en coordinación con fiscales del Ministerio Público.
Según el reporte, los agentes descubrieron tres compartimientos ocultos, conocidos como caletas, en los que encontraron 168 paquetes rectangulares. Las pruebas de campo realizadas al contenido dieron resultado positivo para cocaína.
La PNC afirmó que el cargamento incautado está valorado en aproximadamente Q16 millones.
Según la institución, las investigaciones continúan para localizar a otros integrantes de la estructura criminal dedicada al trasiego de drogas.
Para leer más: Trasegaban cocaína de Nicaragua a Guatemala: El Salvador desmantela red de narcotráfico que operaba por vía marítima
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.