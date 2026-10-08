Guatemala
Trasegaban cocaína de Nicaragua a Guatemala: El Salvador desmantela red de narcotráfico que operaba por vía marítima
Autoridades de El Salvador informaron sobre un operativo para desmantelar una red que transportaba cocaína de Nicaragua a Guatemala, vía El Salvador, con ayuda de pescadores.
Agente de la PNC de El Salvador durante uno de los cateos para desmantelar una rede de narcotráfico que operaba vía marítima entre Nicaragua y Guatemala. (Foto Prensa Libre: FGR)
La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó que la madrugada de este 8 de octubre asestaron un golpe a una estructura transnacional de tráfico de drogas que transportaba cocaína desde Nicaragua hacia Guatemala.
La FGR y la Policía Nacional de El Salvador informaron que efectuaron operativos simultáneos en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala.
Agregaron que esta red utilizaba El Salvador como país de tránsito de la droga y que los narcotraficantes habrían recibido apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Explicaron que la investigación contra esta estructura del narcotráfico comenzó en julio del 2024 y que, desde esa fecha, les han decomisado 1 mil 917 kilos de cocaína, valorados en US$48 millones 193 mil 380, además de seis embarcaciones, y han efectuado 12 capturas previas.
En el operativo simultáneo de este jueves, las autoridades confirmaron la captura de tres personas que no han sido identificadas.
Todos los detenidos enfrentarán a la justicia por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.