Trasegaban cocaína de Nicaragua a Guatemala: El Salvador desmantela red de narcotráfico que operaba por vía marítima

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Trasegaban cocaína de Nicaragua a Guatemala: El Salvador desmantela red de narcotráfico que operaba por vía marítima

Autoridades de El Salvador informaron sobre un operativo para desmantelar una red que transportaba cocaína de Nicaragua a Guatemala, vía El Salvador, con ayuda de pescadores.

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Agente de la PNC de El Salvador durante uno de los cateos para desmantelar una rede de narcotráfico que operaba vía marítima entre Nicaragua y Guatemala. (Foto Prensa Libre: FGR)

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó que la madrugada de este 8 de octubre asestaron un golpe a una estructura transnacional de tráfico de drogas que transportaba cocaína desde Nicaragua hacia Guatemala.

La FGR y la Policía Nacional de El Salvador informaron que efectuaron operativos simultáneos en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala.

Agregaron que esta red utilizaba El Salvador como país de tránsito de la droga y que los narcotraficantes habrían recibido apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.

Explicaron que la investigación contra esta estructura del narcotráfico comenzó en julio del 2024 y que, desde esa fecha, les han decomisado 1 mil 917 kilos de cocaína, valorados en US$48 millones 193 mil 380, además de seis embarcaciones, y han efectuado 12 capturas previas.

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En el operativo simultáneo de este jueves, las autoridades confirmaron la captura de tres personas que no han sido identificadas.

Todos los detenidos enfrentarán a la justicia por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.

ESCRITO POR:

Julio Román

Periodista de Prensa Libre especializado en política, seguridad y justicia con más de 20 años de experiencia.

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