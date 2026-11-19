Justicia
Denuncia anónima delata presunta transacción de droga en zona 16: incautan cocaína y armas
Autoridades incautan armas, dinero y droga en la zona 16 tras denuncia anónima.
Agentes capturan a dos hombres señalados de movilizar droga en la zona 16. (Foto Prensa Libre: PNC)
Dos hombres fueron capturados cuando presuntamente realizaban una transacción de droga en la zona 16, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este jueves 19 de noviembre.
De acuerdo con la PNC, ambos sospechosos fueron sorprendidos en el parqueo de un centro comercial.
Una denuncia anónima alertó a las autoridades, que procedieron a identificar a los ocupantes de dos vehículos, añadió la PNC.
Los detenidos fueron identificados como Jeffry “N”, de 33 años, y Gerver “N”, de 43, informó la Policía.
Luego de identificarlos, los agentes coordinaron con el Ministerio Público el procedimiento correspondiente.
Durante el operativo, la PNC indicó que les incautó 260 “colmillos” con cocaína, tres armas de fuego con su respectiva documentación y dos vehículos.
También se decomisaron Q4 mil 200, US$3 y cinco celulares.
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Ambos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal, mientras continúan las investigaciones, indicó la PNC.
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