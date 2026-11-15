Droga oculta entre plátanos: MP revela cómo fue descubierto el cargamento en Retalhuleu

El Ministerio Público (MP) informó este domingo 15 de noviembre que coordinó un procedimiento en Retalhuleu que permitió la incautación de unos 545 kilogramos de marihuana.

Indicó que el cargamento de droga estaba oculto en un camión que transportaba plátanos.

La diligencia comenzó la noche del 14 de noviembre y concluyó este domingo.

Afirmó que fiscales y agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) inspeccionaron el vehículo en el Puesto de Control Interinstitucional, ubicado en Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

Ante la sospecha de que transportaba mercancía ilícita, el camión fue trasladado a la Comisaría 34 de la PNC, donde se localizaron unos 120 paquetes de marihuana debajo de los racimos de plátanos, indicó el ente investigador.

La prueba de campo confirmó que se trataba de marihuana, según lo informado.

Cada paquete contenía alrededor de 10 libras de marihuana, para un total aproximado de 545 kilogramos incautados, amplió el MP.

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Por estos hechos fue detenido Wilder L., quien, además, tiene una orden de aprehensión vigente por el delito de encubrimiento propio. El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, afirmó el MP.

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