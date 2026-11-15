Embarcación transportaba 550 paquetes de cocaína: tres personas fueron capturadas en Escuintla

Justicia

Embarcación transportaba 550 paquetes de cocaína: tres personas fueron capturadas en Escuintla

Las autoridades decomisaron más de 500 paquetes de droga que eran transportados en una embarcación en el Pacífico guatemalteco, en Escuintla.

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DECOMISAN 550 PAQUETES DE DROGA EN EMBARCACIÓN EN ESCUINTLA

Droga incautada en embarcación en el Pacífico guatemalteco, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 15 de noviembre que en el Comando Naval del Pacífico, en Puerto San José, Escuintla, fueron incautados 550 paquetes de cocaína, distribuidos en 16 tulas, y capturados tres guatemaltecos que se transportaban en una embarcación.

Según la PNC, los detenidos son Wilson “N”, de 32 años; Yordany “N”, de 36, y Víctor “N”, de 45. Además, la embarcación utilizada para trasladar la droga fue consignada como indicio.

La PNC añadió que mantiene acciones operativas y de coordinación interinstitucional para combatir el narcotráfico en el territorio nacional.

El Ejército de Guatemala informó que la evidencia será trasladada por vía aérea a la capital, bajo custodia, para continuar con los procesos legales correspondientes.

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Los tripulantes permanecen a disposición de las autoridades competentes, a quienes corresponde determinar su situación jurídica conforme a la ley.

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El Ejército indicó que el decomiso es resultado de la coordinación entre la Marina de la Defensa Nacional, el Ministerio Público y la PNC, así como de las operaciones permanentes de vigilancia, control e interdicción marítima, las 24 horas del día, los 365 días del año.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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