Descubren túnel en Pavón que, según inteligencia, buscaba llegar al exterior del penal

Autoridades localizaron este miércoles 26 de agosto un túnel en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón durante un operativo coordinado por Gobernación y el Ejército. Según información de inteligencia, la estructura pretendía tener una salida hacia el exterior del penal.

Aunque las autoridades no han afirmado abiertamente que el hallazgo haya frustrado una fuga, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que información obtenida por medio de inteligencia del Estado permitió descubrir la construcción y actuar antes de que fuera concluida.

Según el funcionario, los datos recabados apuntaban a que la estructura tendría dirección hacia el exterior del centro penitenciario.

Gobernación no ha revelado detalles sobre las características del túnel, como sus dimensiones, longitud, profundidad, ubicación exacta dentro del penal o el avance que tenía la excavación al momento del hallazgo.

Villeda afirmó que la información de inteligencia permitió a las autoridades actuar contra estructuras del crimen organizado que operan desde las cárceles.

“A través de la inteligencia del Estado obtuvimos información que nos permitió dar un duro golpe al crimen organizado y actuar antes de que sus estructuras pudieran seguir operando desde las cárceles”, informó el ministro en un mensaje difundido en redes sociales.

Agregó que, con esos datos y en coordinación con el Ejército de Guatemala, las autoridades efectuaron un operativo en Pavón.

“Realizamos un operativo en la Granja Penal de Pavón que nos permitió frustrar la construcción de un túnel que, de acuerdo con la información de inteligencia, pretendía tener una salida hacia el exterior de la cárcel”, afirmó Villeda.

La declaración oficial se refiere específicamente a que se frustró la construcción del túnel, y no señala de manera expresa que las autoridades hayan impedido una fuga. Hasta ahora tampoco se han divulgado datos que permitan establecer quiénes habrían utilizado la estructura o cuál era el propósito final de quienes participaban en su construcción, aparte de la información de inteligencia citada por el ministro sobre una eventual salida al exterior del penal.

Destaca inteligencia

Villeda aseguró que el operativo demuestra la capacidad de las instituciones para obtener información y coordinar acciones en los centros penitenciarios.

El funcionario añadió que el hallazgo evidencia que “la inteligencia funciona”, que la coordinación institucional da resultados y que el Estado recupera el control de las cárceles.

“No vamos a permitir que sean centros de operaciones para el crimen organizado. No vamos a permitir que quienes están privados de libertad sigan dirigiendo estructuras desde dentro de los centros penitenciarios. Estamos actuando con inteligencia, con coordinación y con firmeza”, dijo Villeda.

El ministro también afirmó que las autoridades continuarán las acciones contra las estructuras criminales que intenten operar desde los centros de detención.

“La cárcel no será territorio de impunidad. La ley se cumple y el Estado se hace respetar”, agregó.

Ejército reporta requisa

El Ejército de Guatemala informó por separado que mantiene acciones de orden y control en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, junto con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP).

Según la institución castrense, las unidades desplegadas continuaban con operaciones de requisa dentro del centro penitenciario.

Durante esas acciones se localizaron de manera preliminar presunta marihuana, otras presuntas sustancias ilícitas y teléfonos celulares, informó el Ejército.

La institución indicó que las operaciones continúan con el propósito de mantener el orden y la seguridad, prevenir actividades ilícitas y contribuir al control del centro penitenciario.

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