Detienen a presuntos pandilleros señalados de planear un ataque contra trabajadores de un taller mecánico

Justicia

Detienen a presuntos pandilleros señalados de planear un ataque contra trabajadores de un taller mecánico

Decomisan armas, granadas y municiones a presuntos pandilleros capturados en San Pedro Ayampuc.

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CAEN MAREROS SALVATRUCHAS EN SAN PEDRO AYAMPUC

Investigadores custodian a dos presuntos pandilleros capturados en San Pedro Ayampuc. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles de la captura de dos presuntos pandilleros que, según las autoridades, pretendían llevar a cabo un ataque armado en San Pedro Ayampuc.

Indicó que, en el lote 1, manzana K, Lomas de San José II, San Pedro Ayampuc, policías de la Comisaría 12 e investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal capturaron a José “N”, alias “Chero”, y a Gustavo “N”, de 20 años, alias “Colocho”.

Según la PNC, como resultado de la operatividad en el sector, el lunes 6 de julio los agentes se percataron de que los dos supuestos pandilleros de la mara Salvatrucha pretendían atacar a los trabajadores de un taller mecánico.

Agregó que ambos se conducían a bordo de la motocicleta M-698MVX. Además, portaban armas de fuego y, al verse descubiertos, intentaron huir, pero fueron neutralizados por un grupo de agentes de la PNC.

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Los agentes les decomisaron una carabina Grand Power, calibre 9 milímetros, con reporte de haber sido robada el 9 de enero del 2025 en la colonia Majadas, zona 11.

También les incautaron una pistola marca Tanfoglio con el registro esmerilado, dos granadas, dos tolvas, 75 municiones y dos celulares que serán analizados.

“Con la captura de estos mareros, la PNC evita un ataque armado en San Pedro Ayampuc, donde ya se ha fortalecido la operatividad, al igual que en sectores de la zona 18”, afirmó la PNC.

Para leer más: Sujetos que dispararon al aire abandonan seis armas en San Pedro Ayampuc

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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