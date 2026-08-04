Detienen a supuesto cabecilla de Los Frijoles, señalado de aprovechar los temblores para robar en viviendas y cosechas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este martes 4 de agosto, en una acción operativa desarrollada por agentes de la Comisaría 74, fue recapturado Carlos “N”, de 38 años, alias "Frijolón", presunto cabecilla de la banda de saqueadores denominada "Los Frijoles", que opera en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

Agregó que al detenido le incautaron una pistola calibre 9 milímetros que portaba de manera ilegal, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Además, el sospechoso tiene dos antecedentes por los delitos de robo agravado y uso de equipo terminal móvil en centro de privación de libertad.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Carlos “N”, alias "Frijolón", es señalado de presuntamente encabezar una estructura criminal dedicada al robo en viviendas y al saqueo de cosechas en Santa María de Jesús.

La PNC afirmó que, como antecedente de este caso, en julio del 2025 cinco presuntos integrantes de esta banda fueron linchados por pobladores.

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La turba los señaló de ingresar en viviendas para sustraer objetos de valor cuando se registraban sismos en el sector, pues las familias optaban por permanecer fuera de sus hogares. Esa situación era aprovechada por los presuntos delincuentes para cometer los saqueos. Además, se les sindica de robo de cosechas.

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