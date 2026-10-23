EN VIVO Operativo del MP en el Instituto Fischmann: alumnos comienzan a salir y llegan antimotines de la PNC

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EN VIVO Operativo del MP en el Instituto Fischmann: alumnos comienzan a salir y llegan antimotines de la PNC

Estudiantes del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, en la zona 13 capitalina, comenzaron a salir del establecimiento este viernes 23 de octubre, luego de varias horas de diligencias del Ministerio Público que generaron preocupación entre padres de familia.

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Los alumnos del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann comenzaron a salir del centro educativo, donde el Ministerio Público (MP) efectuó un allanamiento que incluyó la revisión de dispositivos móviles. Según información preliminar, en el establecimiento había alrededor de 700 estudiantes, la mayoría menores de edad.

Antes de que comenzara la salida de los alumnos, padres de familia impidieron que un vehículo abandonara las instalaciones y expresaron su inconformidad por la permanencia de sus hijos dentro del instituto. "Si no salen los alumnos, no sale nadie", manifestaron. También se reportó la llegada de un contingente antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) a las afueras del establecimiento.

Algunos estudiantes afirmaron que permanecían desde las 7.30 horas sin comer, debido a que no habían llevado alimentos y acostumbraban comprarlos fuera del instituto. También denunciaron presuntas amenazas y revisiones de teléfonos celulares sin la presencia de sus padres o tutores legales. Estas denuncias no han sido confirmadas por las autoridades.

El MP informó que las diligencias están a cargo de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, en seguimiento a una denuncia y por requerimiento de una jueza contralora, sin precisar el motivo de la investigación.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Mineduc) pidió mantener la calma y aseguró que representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y un supervisor educativo acompañan el procedimiento para velar por los derechos y la seguridad de los estudiantes.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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