Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves 19 de noviembre a un guatemalteco de 33 años en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, por una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

La detención ocurrió en el primer nivel del aeropuerto, en el área de salida de pasajeros, cuando el requerido llegó procedente de Cancún, México, según informó la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

La PNC identificó al detenido como Manuel “M”, también conocido como Ernesto Hernández y alias El Gordo.

Según el MP, el guatemalteco es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por dos cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

El primero corresponde a conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención o el conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

El segundo cargo es por fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene cocaína, también con conocimiento de que sería introducida ilegalmente en territorio estadounidense.

De acuerdo con la investigación de las autoridades estadounidenses, el requerido estaría vinculado con una organización de narcotráfico que operaba en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, responsable de importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Las pesquisas señalan que, desde aproximadamente el 2017 hasta por lo menos agosto del 2026, el guatemalteco habría sido responsable de transportar, dirigir y administrar parte de las actividades de tráfico de cocaína de esa organización en Guatemala y otros lugares.

Otros dos extraditables capturados en la zona 1

La captura en el Aeropuerto La Aurora se suma a otras dos efectuadas durante la mañana de este jueves 19 de noviembre, en la 7a. avenida y 19 calle de la zona 1 de la capital.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo “M”, guatemalteco, alias Tono, y Esteban “G”, de nacionalidad mexicana. Ambos son requeridos por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas por cargos relacionados con el tráfico de fentanilo.

Según las autoridades estadounidenses, Eduardo “M” habría coordinado la logística del transporte de la droga en Guatemala, mientras que Esteban “G” habría participado en el traslado de cargamentos hacia Estados Unidos.

Ambos enfrentan cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir 400 gramos de una mezcla o sustancia que contiene fentanilo, así como de conspiración para distribuir y causar la distribución de más de 400 gramos de esa droga.

Con las tres aprehensiones de este jueves, la PNC reporta 44 personas capturadas con fines de extradición en lo que va del 2026, de las cuales 28 son requeridas por narcotráfico y 16 por otros delitos.

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