Hallan más de mil pastillas de presunta cocaína ocultas en frascos en la zona 13

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que, con apoyo de un equipo canino, agentes localizaron 1 mil 459 pastillas que presuntamente contienen cocaína en una bodega ubicada dentro del recinto aeroportuario, en la zona 13 de la capital.

El hallazgo ocurrió el jueves 22 de octubre, durante recorridos de inspección en las instalaciones, cuando un agente canino alertó sobre un paquete sospechoso de contener sustancias ilícitas.

La diligencia se efectuó en coordinación con una auxiliar fiscal de la Unidad Especial contra Delitos en Aeropuertos y Aeródromos del Ministerio Público (MP), con el apoyo de personal técnico encargado del embalaje y el registro fotográfico.

Según las autoridades, dentro del paquete se localizó una caja multicolor que contenía tres frascos de plástico identificados como productos de "vitamina D".

Durante el conteo, la PNC estableció que el primer frasco contenía 498 pastillas; el segundo, 466, y el tercero, 495, para un total de 1 mil 459 unidades.

Las pastillas fueron sometidas a una prueba de campo que dio resultado presuntivo positivo para cocaína, según el reporte policial.

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La PNC añadió que las muestras deberán someterse a análisis adicionales para confirmar la naturaleza de la sustancia.

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