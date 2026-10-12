Hombre requerido por asesinato en Nueva Jersey es capturado en Retalhuleu

Justicia

Hombre requerido por asesinato en Nueva Jersey es capturado en Retalhuleu

La PNC capturó en Retalhuleu a un hombre de 64 años requerido por Estados Unidos por un caso de asesinato en Nueva Jersey.

Valery Velásquez

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Investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía Nacional Civil durante el traslado de Alis Amado Bustamante tras su captura en Retalhuleu con fines de extradición hacia Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a Alis "B", de 64 años, en la calle principal de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu.

La captura se efectuó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, emitida el 9 de octubre.

La solicitud de extradición responde a una investigación por el delito de asesinato, en violación de la sección 11-3 del capítulo 2C de los estatutos de Nueva Jersey.

De acuerdo con la información oficial del caso, al requerido "se le señala de dar muerte a su esposa en Estados Unidos y posteriormente se trasladó a vivir a Guatemala", según las autoridades.

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Decomisan un teléfono celular durante la captura

Durante el procedimiento policial, las autoridades decomisaron un teléfono celular, el cual será remitido al Ministerio Público como parte de las diligencias correspondientes.

El detenido será puesto a disposición del órgano judicial correspondiente para continuar con el proceso de extradición. Con esta captura, suman 39 las personas detenidas con fines de extradición en lo que va del año, de las cuales 24 corresponden a delitos relacionados con el narcotráfico y 15, a otros delitos.

*Con información de EFE

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Valery Velásquez

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