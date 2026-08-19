Juez Jimi Bremer ordena libertad de presunto cabecilla de los Taxistas del Viejo horas después de su captura

Horas después de haber sido capturado, Julio Valentín Monroy López, alias “El Viejo”, presunto cabecilla de la estructura criminal denominada “los Taxistas del Viejo”, podrá recobrar su libertad, luego de que el juez décimo penal, Jimi Bremer, ordenara su liberación.

En su resolución, Bremer señaló que Monroy López solventó su situación legal al quedar sin efecto la orden de aprehensión en su contra y giró instrucciones para que el sindicado pueda salir de las carceletas de la Torre de Tribunales.

Según la información obtenida, Monroy López, por medio de un abogado, se habría puesto a disposición del juzgado donde es señalado de asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita, por motivos de salud. Esto habría dejado sin efecto la orden de aprehensión; sin embargo, esta fue ejecutada esta mañana en el parqueo de un centro asistencial de la zona 9.

La resolución judicial permite al sindicado afrontar el proceso fuera de prisión. Será citado posteriormente para comparecer a la audiencia de primera declaración, que podría celebrarse en los primeros días de septiembre.

Hasta el momento se desconocen otros motivos que pudo haber considerado Bremer para dejar sin efecto la orden de captura y ordenar la libertad de Monroy López.

Durante la captura, a Monroy López se le decomisó una pistola con municiones, que, según la información proporcionada, portaba de manera ilegal. Por esta razón, deberá esperar para que se ejecute su libertad, pues deberá comparecer ante el juzgado de turno por la posesión del arma sin la documentación correspondiente.

Señalado de dirigir red que utilizaba taxis piratas

Según las investigaciones, las autoridades consideran a Monroy López cabecilla de una estructura que utilizaba taxis piratas para movilizarse y cometer actividades criminales.

La organización habría utilizado estos vehículos para transportar armas y drogas, efectuar seguimientos, cometer ataques y facilitar la huida de sus integrantes. Las pesquisas del Ministerio Público también establecieron que los miembros de la estructura actuaban bajo las instrucciones de Monroy López.

La investigación relaciona a la organización con distintos hechos violentos, entre ellos intentos de ataque contra el alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, y el asalto a un transporte de valores ocurrido el 1 de septiembre del 2025 en San José El Rodeo, San Marcos.

En ese ataque murieron tres custodios de la empresa de transporte de valores y un comerciante que se encontraba en el sector. Los investigadores establecieron que el grupo habría sustraído una bolsa con Q990 mil.

Ataques contra un alcalde

Durante la investigación también se documentaron varios intentos de ataque contra el alcalde de San Pedro Necta, Rony Vitalino Galicia.

Según la imputación presentada por el Ministerio Público, las acciones habrían sido ordenadas por Monroy López y ejecutadas por integrantes de la estructura que vigilaban los movimientos del alcalde y sus vehículos.

Los ataques fueron frustrados en noviembre del 2025, entre otros factores, por intervenciones de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC).

Capturas y allanamientos

La investigación de la PNC y el Ministerio Público permitió efectuar 50 allanamientos en nueve departamentos y desarticular buena parte de la estructura.

En diciembre del 2025 fueron capturados varios presuntos integrantes. Otros sindicados que ya se encontraban en prisión fueron notificados de nuevas órdenes de captura.

Entre los indicios decomisados durante esas diligencias se encuentran armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, vehículos, motocicletas, dinero en efectivo y presunta droga. La investigación también identificó taxis que presuntamente habrían sido utilizados para facilitar las actividades de la estructura.

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