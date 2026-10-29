Marihuana escondida en rollos de tela: así fue el decomiso de droga en Escuintla

Autoridades antinarcóticas informaron sobre el decomiso de 880 bolsas de marihuana en el parcelamiento El Socorro, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Según la información oficial, el hallazgo se produjo el 28 de octubre durante las investigaciones iniciadas a raíz de una denuncia ciudadana, como parte de las acciones contra el narcotráfico.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la Subdirección General de Análisis de Información, localizaron e incautaron 880 bolsas de nailon con marihuana y 44 rollos de tela tipo cuerina.

La PNC detalló que la droga estaba oculta dentro de los rollos de tela, los cuales se encontraban abandonados a la orilla de una calle de terracería.

La institución añadió que el operativo forma parte de las investigaciones para dar seguimiento a denuncias ciudadanas y combatir el tráfico y la distribución de drogas en el territorio nacional.

Asimismo, indicó que las investigaciones continúan para identificar a los responsables.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación informó que la investigación policial permitió impedir que el cargamento fuera movilizado dentro del territorio nacional.

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La cartera agregó que personal del Ministerio Público (MP) acudió al lugar para efectuar las diligencias correspondientes, documentar el hallazgo y dar seguimiento a las investigaciones.

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