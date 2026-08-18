Justicia
MP investiga movimientos de Q1 millón 175 mil y reporta una captura por lavado de dinero
El MP investiga movimientos de dinero considerados sospechosos, luego de la captura de un hombre señalado de lavado de dinero u otros activos.
Miguel “Y”, de 51 años, fue capturado durante un allanamiento en la colonia Granizo II, zona 7, por una orden de aprehensión por lavado de dinero u otros activos. (Foto Prensa Libre: PNC)
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron a Miguel “Y”, de 51 años, durante un allanamiento coordinado con el Ministerio Público (MP) en la colonia Granizo II, zona 7.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la captura se efectuó por una orden de aprehensión contra Miguel “Y” por el delito de lavado de dinero u otros activos.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos, en coordinación con la PNC, efectuó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en ese sector.
Como resultado de las diligencias, se coordinó la aprehensión de Miguel “Y”. Las acciones forman parte del seguimiento a una investigación derivada de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.
El MP informó que también investiga a personas que registraron movimientos de dinero considerados sospechosos. Según la institución, del 1 de junio al 4 de septiembre del 2024 captaron fondos en efectivo y, en su mayoría, mediante transferencias, presuntamente relacionadas con los delitos de extorsión y estafa.
Los movimientos investigados ascienden a unos Q1 millón 175 mil 853.23, de acuerdo con el MP.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmueble ubicado en el municipio de Guatemala.— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 18, 2026
Como resultado se coordinó la aprehensión de… pic.twitter.com/z0y8L2Puxt
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