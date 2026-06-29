MP pide a la PNC reforzar la seguridad de la CC para evitar atentados contra sus magistrados

La Fiscalía De Delitos Contra Operadores de Justicia del Ministerio Público (MP) solicitó a las autoridades mejorar el esquema de seguridad de la Corte de Constitucionalidad (CC), ante un mensaje que llama a la violencia contra los magistrados.

El oficio enviado por la fiscalía al Director de la Policía Nacional Civil (PNC) este 29 de junio reitera una comunicación anterior, donde se pide designar agentes policiales para resguardar el edificio de la CC.

“Dicha solicitud versa en virtud que, en fuentes abiertas de información circula un video en el que una persona de sexo masculino incita a que se organice la población para atentar contra la integridad de dichos magistrados, su núcleo familiar y contra la infraestructura del edificio que ocupa la CC”, explica el documento.

Estos mensajes de intimidación se dan luego que la CC ha recibido cuestionamientos por resoluciones alrededor a la elección de rector de la USAC, mientras que todavía mantiene algunos recursos pendientes de resolución.

El MP también envió un oficio a la magistrada presidenta, Annabella Morfín, en donde se le pide emitir las instrucciones necesarias para “reforzar de forma inmediata el esquema de seguridad asignados a los magistrados de la CC”.

Detallando en este oficio que la medida debe de ser a favor de los cinco magistrados titulares de la CC, añadiendo como motivo el video que llama a atentar contra los magistrados constitucionales.

Condena intimidación

Por medio de un comunicado la CC condenó los actos de intimidación públicos contra los magistrados, indicando que “las resoluciones de este tribunal son producto del ejercicio independiente de la función jurisdiccional”, señala el documento.

En el oficio enviado por el MP a la presidenta de la CC se menciona que las medidas deben seguridad deben de ser reforzadas a favor de los cinco titulares: Annabella Morfín; Astrid Lemus; Roberto Molina Barreto; Dina Ochoa; y Julia Rivera.

Pero en el comunicado la CC solo menciona a los magistrados Molina Barreto, Ochoa y Rivera, explicando que se tomaron las medidas necesarias para reforzar la seguridad de los magistrados.

“La CC hace un llamado firme a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a respetar el Estado de Derecho, la independencia judicial y integridad física de quienes ejercen funciones jurisdiccionales”, remarca el comunicado.