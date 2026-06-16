Roberto Molina Barreto: “Más del 95% de resoluciones en la CC se dictan por unanimidad”

Roberto Molina Barreto fue reelecto para un cuarto periodo en la Corte de Constitucionalidad (CC), por designación del Congreso de la República, en medio de señalamientos de sectores de posibles presiones de Estados Unidos para revalidar su mandato.

Ahora, a dos meses después de iniciar la nueva magistratura, el desgaste crece y en la opinión pública se ha generado una narrativa de división y conflictos entre los magistrados.

Molina Barreto reconoce cierta fricción con la actual presidenta de la CC, Anabella Morfín, designada por el Ejecutivo, por asuntos administrativos que no se están realizando de una manera adecuada y afectan el trabajo y la imagen de la institución.

Además, el magistrado sugiere que parte de las críticas hacia su trabajo provienen de grupos que desde el Ejecutivo lo tratan de convertir en enemigo público, luego de que se agotó la narrativa en contra de Consuelo Porras, que dejó el Ministerio Público (MP).

Ayer usted emitió una nota interna en donde decide apartarse de los casos relacionados con la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué le lleva a tomar esta decisión?

Yo expresé en la sesión del pleno lo que en resumen dice la nota, que es prácticamente mi desacuerdo, mi inconformidad en la forma en que la presidenta actual ha dirigido la Corte en determinados casos, en especial lo que ha ocurrido en el proceso electoral de la Usac.

Muchos consideran que con las resoluciones de la CC se está avalando la reelección de Walter Mazariegos. ¿Esto es así?

En absoluto no es así. Las acciones han sido presentadas desde el mes de febrero de este año, y lo que hubo es un retardo en resolverlas, pero solo han sido situaciones de envío a tribunales competentes y a establecer si los amparos cumplen los requisitos formales para su trámite. Únicamente; no se ha resuelto sobre la elección del rector de la Usac.

El retraso en las acciones legales por la elección del rector de la USAC ha generado divisiones en la CC. (Foto Prensa Libre: Soy Usac)

¿Entonces en qué consisten las resoluciones de la CC en el proceso de elección de rector de la Usac?

Hay 10 expedientes que tuvieron que haber sido enviados a tribunales competentes desde febrero de este año y fueron remitidos en mayo y junio.

La otra es precisamente que los interponentes de los amparos no cumplieron con los principios de viabilidad del amparo, que son, entre otros, la falta de legitimación, falta de conexidad y falta de definitividad, que son requisitos indispensables para poder acudir a los solicitantes de amparo.

Señala activismo

Desde que la CC comenzó a conocer estos expedientes se han visto manifestaciones y cuestionamientos hacia su desempeño y el de las magistradas Julia Rivera y Dina Ochoa. ¿Cómo recibe esos señalamientos?

El derecho de manifestación y de expresión es libre, lo lamentable es que estas actitudes, que a veces rayan en el terrorismo, se dan porque no se leen las resoluciones o no se tratan de entender.

Pero lo más lamentable es que se ha provocado, por la propia CC, cuando se difiere o se posterga la firma de las resoluciones y se provoca esa expectativa equivocada de lo que dicen las resoluciones.

Si usted dice que no se ha resuelto el fondo de la elección. ¿Por qué cree que se les atribuye, a los tres magistrados, avalar la reelección de Walter Mazariegos?

Creo que es un activismo político de los distintos grupos que pueden haber estado en contienda en la universidad, es una práctica normal y que cuando no les va bien en una resolución, pues deben tener una crítica desmedida en contra de quienes emiten esos fallos. Distinto es cuando las resoluciones les favorecen, y entonces las aplauden.

El 5 de junio una manifestación frente a la CC subió de tono. Fotografía: Cortesía.

Estos casos han dejado varios votos razonados. ¿En términos generales en qué consisten?

Los votos que yo he emitido, y las magistradas Ochoa y Rivera, lo que evidencian es precisamente lo irregular y anómalo que ha significado el retardo en convocar los expedientes al pleno de magistrados y en especial la firma de los fallos que, como usted bien sabe, la firma es una consecuencia inmediata después de haberse agotado una deliberación.

Los fallos se han firmado 8 o 10 días después, lo que ha provocado esa expectativa de parte de los manifestantes y el abuso de su derecho de manifestación.

¿Estas prácticas se vieron en la última presidencia de la anterior magistratura?

La última presidenta —Leyla Lemus—, también postergó la convocatoria varias veces, porque las acciones por la elección de rector fueron presentadas desde el mes de febrero, porque eran amparos preventivos.

Estas acciones eran antes del evento electoral del 8 de abril y, sin embargo, no fueron resueltas sino hasta después de esa elección. Esta práctica irregular no es común y lo puedo decir yo que he estado en más de tres magistraturas en la CC.

Lo que sí evidencia —este retraso— es un interés particular de quienes dirigen la Corte para poder no solo afectar, sino favorecer a los grupos políticos a quienes se puedan representar.

¿Considera que hay imparcialidad de alguno o algunos miembros de la CC para resolver sobre este tipo de casos?

Es algo que lo dejo a la opinión pública, pero sí consta entre los expedientes que una de las magistradas ha sido abogada, auxiliante y directora de los grupos políticos activistas que actúan en el proceso electoral del rector de la Usac.

¿CC dividida?

Mucha gente, incluidos analistas, dividen la CC en un 3 a 2 en cuanto a la correlación de fuerza. ¿Se puede entender así y a qué se debe esa división?

Yo creo que es el decir de tres o cuatro activistas o líderes de opinión pública, entre comillas, que quieren manifestar eso. Eso —división de votos 3 a 2— únicamente se ha dado en el proceso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En términos generales la Corte no opera así, yo le diría que más del 95% las resoluciones se dictan por unanimidad.

Si no se ha resuelto el fondo de la elección del rector de la Usac ¿qué mensaje debería dar la CC a la población?

Que no se dejen orientar por falsos líderes o profesionales que opinan sin siquiera leer o entender las resoluciones, y que se enteren por sí solas para poder tener una opinión orientada, y, sobre todo, que no se presten a un juego político de quienes aspiran a una participación, valga la redundancia, política en el futuro.

Usted comenzó explicando que no comparte algunas decisiones de la magistrada presidenta, Anabella Morfin. ¿Cómo es su relación de trabajo con ella, hay algún tipo de enemistad o problemas en la relación laboral?

Con todos mis compañeros hay cordialidad. Lo que sí es criticable es que la magistrada presidenta —Anabella Morfin—no ha entendido la dinámica de la Corte, que viene a encontrar después de 40 años que ella fue oficial en la institución.

Las dinámicas y el modernismo requieren una actitud más ágil y más de respeto a las decisiones que toma la Corte, sin ningún tipo de sesgo.

Anabella Morfín envía un mensaje luego de asumir formalmente la presidencia de la Corte de Constitucionalidad asegurando que dirigirá de forma independiente y objetiva. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza).

¿Con la situación actual, que debería de hacer la CC o la presidenta de esta institución para evitar más desgaste?

Yo pienso que tener la prudencia de detectar los asuntos que ingresan a la Corte para hacer las convocatorias oportunas y no fuera de tiempo; además, respetar el criterio y la resolución de la mayoría del tribunal cuando no se está de acuerdo con ello.

Para eso están los votos razonados, pero no pueden diferir o postergar la firma de los fallos, porque esto motiva no solo el aumento de la conflictividad en los grupos interesados, sino el ataque a los magistrados que, obviamente, se ven afectados en su honor.

En redes sociales se percibe mucha crítica y cuestionamientos hacia usted por su reelección en el Congreso. ¿Cómo responde a esas críticas sobre su continuidad en la Corte?

Creo que es precisamente a raíz de mi designación, especialmente la oposición que hubo a mi elección de parte del partido oficial, las prácticas que se utilizaron para a evitar mi designación, y como muchos analistas dicen, la ausencia ahora de la exfiscal general —María Consuelo Porras— provoca que —el Ejecutivo— ande buscando a quién culpar para para ocultar la inutilidad política o jurídica que han tenido de poder tener éxito en sus gestiones.

Ahora un grupo de ciudadanos promueve reformas constitucionales en materia de justicia. ¿Ve adecuada una reforma de este tipo?

Considero que es una iniciativa absurda, que únicamente demuestra su inconformidad con los fallos a los intereses políticos de quien los promueve.

Es tan absurdo que confunden los procedimientos de reforma constitucional a los procedimientos de una consulta en asuntos de interés público que se puede hacer a la población, y lo más lamentable es que la hacen incluso quienes hicieron la Constitución.