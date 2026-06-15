Molina Barreto se aparta de casos sobre la Usac y denuncia irregularidades en la dirección de la CC

El magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, informó este lunes 15 de junio que se inhibirá de conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de elección y designación del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), al considerar que existen circunstancias que afectan el ejercicio de su independencia jurisdiccional y libertad de criterio.

La decisión fue comunicada mediante un oficio dirigido a la presidenta de la CC, Gladys Annabella Morfín Mansilla, en el que además señala una serie de irregularidades ocurridas durante la tramitación de acciones constitucionales vinculadas con la elección universitaria.

Según Molina Barreto, durante los últimos meses se presentaron diversos amparos relacionados con la elección del rector de la Usac, los cuales, a su criterio, no fueron remitidos oportunamente a los tribunales de amparo de primer grado competentes, pese a que así lo establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

En la misiva, el magistrado afirma que tanto él como las magistradas Dina Ochoa y Julia Rivera solicitaron a la Presidencia de la CC impulsar el trámite de esos expedientes para evitar retrasos heredados de la magistratura anterior; sin embargo, sostiene que dichas gestiones no fueron atendidas con la prontitud requerida.

Cuestiona retrasos en la firma de resoluciones

En el documento, Molina Barreto también hace referencia a una sesión celebrada el 25 de mayo, en la que la CC resolvió varias acciones relacionadas con la elección universitaria y remitió al menos 10 expedientes a tribunales de amparo.

De acuerdo con el magistrado, en esa ocasión se produjo por primera vez la postergación de la firma de resoluciones por casi 10 días, situación que, según expone, quedó reflejada en los votos razonados que fueron suscritos hasta el 3 de junio. A su juicio, esa demora contribuyó a aumentar la conflictividad y los cuestionamientos contra integrantes del tribunal constitucional.

Asimismo, señala que, en una sesión posterior, celebrada el 1 de junio, la Corte conoció varios expedientes promovidos por postulantes contra el Consejo Superior Universitario (CSU) y la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario de la Usac.

Molina Barreto indica que la mayoría del pleno acordó enmendar procedimientos y ordenar a tribunales de amparo de primer grado suspender determinadas acciones sin entrar a conocer el fondo de los reclamos, debido a que, según la resolución, no cumplían requisitos de procedibilidad como definitividad, legitimación y conexidad.

Respecto de esas resoluciones, el magistrado acusa a la presidenta de la CC de haber diferido nuevamente la firma de los fallos.

Señalamientos contra la Presidencia de la CC

En el oficio, Molina Barreto expresa su "absoluto desacuerdo" con lo que califica como un proceder anómalo por parte de la Presidencia del tribunal, al no poner a disposición de los magistrados las resoluciones ya adoptadas para su firma inmediata.

Según expone, una vez alcanzada una decisión por mayoría, la suscripción de la resolución debe ser una consecuencia inmediata y no un acto sujeto a nuevas deliberaciones o consultas. Además, considera que diferir las firmas bajo el argumento de permitir la elaboración de votos razonados disidentes afecta la certeza y seguridad jurídica de las resoluciones.

El magistrado sostiene que las atribuciones administrativas de la Presidencia de la CC incluyen la adecuada tramitación, convocatoria, resolución y comunicación de los expedientes, especialmente en asuntos de alta conflictividad institucional.

Molina Barreto asegura que los acontecimientos relacionados con los expedientes de la elección del rector de la Usac han generado una situación que afecta el ejercicio de su independencia jurisdiccional y su libertad de criterio.

También señala que los hechos han propiciado ataques, acusaciones y expresiones que, según indica, afectan su honor y dignidad personal.

En la carta anunció que se abstendrá de participar en el conocimiento de cualquier asunto relacionado con la elección y designación del rector de la Usac.

En la parte final de la comunicación, Molina Barreto exhorta a los integrantes de la CC a tramitar y resolver de manera diligente, objetiva y oportuna las acciones constitucionales sometidas a su conocimiento.

Además, considera que otros magistrados deberían adoptar una decisión similar en caso de que exista duda sobre su imparcialidad, especialmente si hubieran expresado previamente interés en el asunto o participado profesionalmente como abogados, asesores o auxiliares de alguno de los grupos involucrados en la disputa electoral universitaria.

Resoluciones favorecieron continuidad de Mazariegos

El pronunciamiento de Molina Barreto ocurre días después de que el pleno de la CC resolviera asuntos relacionados con la elección de rector de la Usac.

El 8 de junio, el tribunal constitucional dejó sin efecto los alcances de dos amparos, uno provisional y otro definitivo, que habían suspendido la reelección de Walter Mazariegos como rector de la casa de estudios.

Según una fuente constitucional citada en los antecedentes del caso, las resoluciones fueron firmadas después de que el pleno retomara expedientes que habían quedado pendientes debido a observaciones planteadas por dos magistrados.

La controversia por la elección de rector se originó durante el proceso electoral universitario y se intensificó tras cuestionamientos relacionados con la integración del Consejo Superior Universitario y la exclusión de sectores opositores en la votación final realizada el 8 de abril en Antigua Guatemala.

Hasta el momento la CC no se ha pronunciado sobre el escrito enviado por Molina Barreto

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