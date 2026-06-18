MP pide condena de 50 años para acusado de ataque contra mayor asimilada del Ejército

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP) solicitó una condena de 50 años de prisión contra Bryan Antonio Oliva, acusado del delito de asesinato en grado de tentativa por un ataque armado ocurrido en junio del 2025 contra la mayor asimilada del Ejército de Guatemala Maribel de Jesús Molina.

La petición fue presentada durante la fase final del juicio que se desarrolla en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal.

Según la fiscalía, corresponde imponer una pena de 25 años por cada una de las tres víctimas del hecho: dos guardias de seguridad privada y Molina. La suma de las penas alcanzaría 75 años de prisión; sin embargo, debido a que el delito se persigue en grado de tentativa, la sanción se reduce en una tercera parte, por lo que la condena solicitada quedó fijada en 50 años.

Durante sus alegatos, la defensa de Oliva sostuvo que su patrocinado laboraba como piloto de mototaxi por aplicación y que el día del ataque prestaba un servicio cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con esa versión, al llegar al lugar de los hechos, el pasajero que transportaba habría disparado contra guardias de una empresa de seguridad y algunos proyectiles alcanzaron a Molina, quien resultó herida.

La defensa argumentó que Oliva desconocía las acciones que cometería el pasajero y rechazó que hubiera participado con conocimiento previo de los hechos.

Tras concluir el debate, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal programó para el viernes 19 la lectura de la sentencia.

Ataque ocurrió en junio del 2025

El proceso judicial se sigue contra Bryan Antonio Oliva por hechos ocurridos el 10 de junio del 2025 en la calzada Mateo Flores, zona 7 de la capital.

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra el vehículo que conducía Molina.

Como consecuencia del ataque, la oficial resultó herida de bala en la cabeza y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Posteriormente fue ingresada en el Centro Médico Militar, ubicado en la zona 16, donde recibió tratamiento por la lesión sufrida en el cráneo.

Captura e investigación

El 8 de septiembre del 2025, las autoridades capturaron a Oliva por el delito de asesinato en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el acusado también estaría vinculado con otros hechos cometidos contra guardias de seguridad de una empresa situada a pocos metros del lugar donde ocurrió el ataque contra Molina.

Durante el juicio, testigos indicaron que los atacantes se movilizaban en motocicleta y que, presuntamente, identificaron el vehículo de la víctima antes de abrir fuego y huir del lugar.

Asimismo, durante una de las audiencias declararon peritos relacionados con la identificación de la motocicleta que habría sido utilizada en el atentado. También ratificaron fotogramas en los que, según la investigación, se observa al acusado conducir ese vehículo.

Mientras se espera la resolución judicial, las autoridades informaron que continúan las diligencias para ubicar al otro presunto implicado en el ataque.

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