El Ministerio Público presentó este 21 de agosto una conferencia a la prensa sobre posibles actos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

En la conferencia participó el secretario general, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; y el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Miguel Vásquez.

Curruchiche comenzó la conferencia refiriéndose al presidente de la República, Bernardo Arévalo, a quien señaló de ser el “principal responsable de fomentar la impunidad”.

Según Curruchiche, Arévalo habría emitido una orden ilegal con la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución.

El fiscal Curruchiche indica que Arévalo autorizó ilícitamente con su firma pagos a contratistas del Estado, a favor de “contratistas contratados por el Micivi”.

También detalló que el Ministerio Público recibió una denuncia por parte de Ricardo Méndez Ruiz el 16 de julio del año en curso.

Curruchiche continuó con la presentación de indicios y comparó el caso con el del expresidente Otto Pérez Molina, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicicg) reprodujo audios de llamadas telefónicas, en las que el exmandatario fue grabado cuando discutía gestiones por el caso La Línea.

Según Curruchiche, durante agosto de 2024, circuló un audio de una conversación entre el presidente Arévalo y la exministra de Comunicaciones, Jazmin de la Vega.

El audio reproducido por el Ministerio Público, corresponde a una conversación en la que el presidente Arévalo destituyó a De la Vega, el cual fue corroborado por el mandatario.

También se presentaron los argumentos que dio Arévalo sobre el audio durante una conferencia de prensa, en la que detalló que removió a De la Vega por haber incumplido órdenes para gestionar los pagos a las empresas constructoras contratadas por el Micivi.

Señalamientos a diplomáticos

El fiscal Curruchiche también señaló que en la documentación que tienen sobre el caso, hay supuestos indicios de irregularidades y vinculaciones con un miembro jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se refirió a Gabriel Orellana Rojas.

Según Curruchiche, hay una empresa vinculada con Orellana Rojas, la cual habría sido beneficiada con pagos por parte del gobierno de Arévalo.

Curruchiche señaló que se ordenó un pago a favor de Overseas Engineering & Construction Guatemala, por Q67 millones 956 mil, 574.

Además, señaló que había “interés” por parte de Luis Almago y la OEA para visitar Guatemala.

El jefe de la Feci presentó varias publicaciones de medios de comunicación que presentaron notas periodísticas sobre empresas y contratistas que fueron beneficiadas con los pagos del Micivi y que tendrían señalamientos por casos de corrupción.

Solicitud de retiro de antejuicio

Curruchiche dijo que se solicita el retiro de derecho de antejuicio contra Arévalo por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y usurpación de atribuciones, al haber dado instrucciones ilegales.

Curruchiche dijo que la Feci únicamente interpuso la acción contra el presidente Arévalo y no contra otros funcionarios o exfuncionarios, debido a que la investigación atiende a la denuncia interpuesta.

Sin embargo, argumentó Curruchiche, otras fiscalías podrían presentar más acciones.

Presidencia se pronuncia

La Presidencia de la República respondió a los señalamientos del Ministerio Público.

"Los señalamientos de la fiscalía de Rafael Curruchiche no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo. Lo único que sostiene estas acciones corruptas del MP es la participación de dos o tres jueces cómplices que, en este caso, no tendrán ningún rol. Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio. Estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe", se indicó.

Conferencia del MP