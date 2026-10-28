MP revela cómo un notario habría utilizado a personas fallecidas para despojar de propiedades a sus víctimas

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 28 de octubre que un hombre quedó ligado a proceso penal por su presunta implicación en el despojo de bienes inmuebles.

A solicitud del ente investigador, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Turno resolvió ligar a proceso penal a Sergio L. y ordenó su ingreso en prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el sindicado, en su calidad de notario, habría abusado de sus funciones al faccionar escrituras públicas mediante las cuales varias víctimas fueron despojadas de sus bienes inmuebles.

Para ello, el sospechoso habría hecho comparecer como propietarios a personas que ya habían fallecido, según el MP.

La Fiscalía añadió que el sindicado registra más de 10 órdenes de aprehensión en su contra.

Caso similar

El 28 de julio de 2026, el MP informó sobre la captura de un notario señalado de despojar de bienes inmuebles a sus víctimas.

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De acuerdo con la investigación, el sindicado habría despojado de manera reiterada a los legítimos propietarios de sus bienes inmuebles, presuntamente mediante el abuso de la fe pública inherente a su función notarial, según indicó el ente investigador en esa ocasión.

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