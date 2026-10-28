MP revela cómo un notario habría utilizado a personas fallecidas para despojar de propiedades a sus víctimas

Justicia

MP revela cómo un notario habría utilizado a personas fallecidas para despojar de propiedades a sus víctimas

Notario queda ligado a proceso penal y en prisión preventiva por el supuesto despojo de bienes inmuebles.

|

time-clock

Imagen ilustrativa. MP investiga a notario por el supuesto robo de propiedades. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 28 de octubre que un hombre quedó ligado a proceso penal por su presunta implicación en el despojo de bienes inmuebles.

A solicitud del ente investigador, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Turno resolvió ligar a proceso penal a Sergio L. y ordenó su ingreso en prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el sindicado, en su calidad de notario, habría abusado de sus funciones al faccionar escrituras públicas mediante las cuales varias víctimas fueron despojadas de sus bienes inmuebles.

Para ello, el sospechoso habría hecho comparecer como propietarios a personas que ya habían fallecido, según el MP.

EN ESTE MOMENTO

El juez Delmar González dirige la audiencia de extinción de dominio de 11 bienes vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien participa por videoconferencia sin mostrar su rostro en la pantalla. (Foto Prensa Libre: Javier Hernández)

Avanza proceso de extinción de dominio de 11 bienes vinculados con Roxana Baldetti y el MP busca que pasen al Estado

Right
Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de los Bomberos Municipales permanecen en el lugar donde ocurrió un ataque armado en un puesto de comida de la colonia La Palmita, zona 5 capitalina. (Foto Prensa Libre: CBM)

Ataque armado en puesto de comida deja un hombre y una mujer muertos en la colonia La Palmita

Right

La Fiscalía añadió que el sindicado registra más de 10 órdenes de aprehensión en su contra.

Caso similar

El 28 de julio de 2026, el MP informó sobre la captura de un notario señalado de despojar de bienes inmuebles a sus víctimas.

Para leer más: Hombre se hacía pasar por abogado y juez para cometer delitos y recibe condena de 24 años

De acuerdo con la investigación, el sindicado habría despojado de manera reiterada a los legítimos propietarios de sus bienes inmuebles, presuntamente mediante el abuso de la fe pública inherente a su función notarial, según indicó el ente investigador en esa ocasión.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Despojo de propiedades en Guatemala Ministerio Público 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM