Hombre se hacía pasar por abogado y juez para cometer delitos y recibe condena de 24 años

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 30 de septiembre que un juez dictó sentencia condenatoria de 24 años de prisión y una multa de Q208 mil contra Tomás Q., hallado culpable de los delitos de usurpación de calidad en forma continuada, casos especiales de estafa en forma continuada y uso de documentos falsificados en forma continuada.

La Fiscalía Municipal de Santiago Atitlán, Sololá, demostró ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de ese departamento que los delitos fueron cometidos durante el 2021 y el 2022 contra varias víctimas.

Según la información del ente investigador, uno de los delitos ocurrió el 3 de junio del 2021, cuando el sentenciado, sin poseer los títulos ni la habilitación profesional correspondientes, se atribuyó la calidad de abogado y notario y presentó un memorial ante la Fiscalía Municipal de Santiago Atitlán, mediante el cual compareció como defensor técnico dentro de un procedimiento penal.

Por este caso fue hallado culpable del delito de usurpación de calidad y condenado a ocho años de prisión y al pago de una multa de Q100 mil, afirmó el MP.

Posteriormente, según el MP, en el 2021, Tomás Q. manifestó públicamente ser juez y, aprovechándose de esa supuesta calidad, hizo creer a una mujer que podía gestionar una plaza laboral a su favor. De esa forma, logró que ella le hiciera varios pagos que sumaron Q10 mil 375, sin que la plaza ofrecida se concretara.

Por este hecho fue condenado por casos especiales de estafa en forma continuada a cuatro años de prisión y al pago de una multa de Q8 mil, agregó la Fiscalía.

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Finalmente, durante enero y febrero del 2022, el sentenciado acompañó a personas agraviadas en dos diligencias ante la Fiscalía Municipal de Santiago Atitlán, donde compareció nuevamente bajo la falsa calidad de abogado y notario. Para acreditarla, utilizó documentación en la que figuraba con el número de colegiado de otro profesional del Derecho, agregó el MP.

Por estos hechos fue condenado por uso de documentos falsificados en forma continuada a cuatro años de prisión y por usurpación de calidad en forma continuada a ocho años de cárcel y al pago de una multa de Q100 mil, añadió el ente investigador.

Además, a solicitud del MP, el Tribunal certificó lo conducente contra el acusado para que la Fiscalía continúe investigando los delitos de falsedad material en forma continuada y usurpación de calidad en forma continuada, con base en la prueba material diligenciada durante el debate.

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