Nuevo DPI para menores (DPIME): requisitos, costos y por qué no reemplaza al certificado de nacimiento

El Registro Nacional de las Personas (Renap) inició este 1 de octubre la emisión del Documento Personal de Identificación para Menores de Edad (DPIME), un documento gratuito en su primera entrega destinado a identificar a más de siete millones de niños y adolescentes.

En el marco del lanzamiento oficial, la institución previamente concretó la adquisición de cuatro millones de tarjetas de policarbonato por un monto de Q46.8 millones.

La compra fue adjudicada a la empresa Manbahuer, firma que también ejerce como proveedora de los insumos para el DPI de adultos.

La adquisición busca cubrir la demanda inicial de identificación para niños y adolescentes entre los 0 y 17 años en todo el país y en el extranjero, bajo la normativa y reglamentos internos del Registro.

El carné será color dorado de 0 a 7 años, y solo tendrá vigencia en ese período de tiempo, luego, los padres o tutores deberán solicitar la emisión de uno nuevo que será en color plateado para el rango de 8 a 17 años, y tendrá vigencia hasta un día antes de que se cumplan los 18 años.

El DPIME no elimina ni sustituirá al certificado o "acta" de nacimiento. La certificación registral sigue siendo el documento legal de origen que prueba la filiación, mientras que el DPIME funciona como un documento portátil de identificación cotidiana.

Herramienta contra la trata de personas

Durante la presentación del documento en la sede central de la Roosevelt, el presidente Bernardo Arévalo, quien estuvo presente junto a otras autoridades, describió que el DPIME será una herramienta para fortalecer la protección de la niñez y combatir la trata de personas.

“Cada niño y cada niña merece ser visible, reconocido y protegido. No hay mejor manera de conmemorar esta fecha que dando un paso concreto para reconocerlos y protegerlos: que cada niño y niña de Guatemala pueda tener un documento que lo haga visible ante el Estado, que diga con certeza quién es", afirmó el mandatario.

Arévalo resaltó además que es una herramienta contra la trata de personas.

"El DPI será una herramienta clave, además, para combatir el crimen terrible de la trata de personas", declaró.

A la vez que dijo que el DPI infantil permitirá que el Estado, y el sistema estatal e instituciones como la Procuraduría General de la Nación, las Fuerzas de Seguridad, el sistema educativo, el sistema de salud, cuenten con información confiable para "prevenir, para identificarlo, para protegerlo, a todos y a cada uno de nuestros niños".

El director ejecutivo del Renap, Rodolfo Arriaga, calificó el lanzamiento como un hito para saldar una "tarea pendiente" en la identificación de la niñez guatemalteca.

El funcionario confirmó que el trámite estará disponible de manera gratuita en las 340 oficinas registrales del país, resaltando que la tecnología de la tarjeta —incluyendo datos biométricos y el código QR de contacto— brindará mayor certeza jurídica y protección ante cualquier autoridad o situación de emergencia.

Rafael Andrade, Registrador Central de las Personas, aseguró que cuentan con los insumos para iniciar inmediatamente con la emisión de los carné e hizo el llamado a los padres de familia para solicitarlo.

"Nosotros ahorita contamos con un inventario enriquecido, estamos preparados tecnológicamente y operativamente para atender, esperamos hacer un llamado para más de un millón de menores de edad poderlos atenderlos", explicó el funcionario.

Andrade especificó que el DPIME no sustituye en ningún momento el documento para salir del país, que es el pasaporte. Al igual que el director del Renap, resaltó que el diseño del nuevo documento dispone de 30 medidas de seguridad como fotografía fantasma, códigos magnéticos que resguardan información de las bases de datos de los registros.

¿Cuánto cuesta el DPI para menores y cuáles son las categorías?

La primera emisión no tendrá costo: El primer trámite del DPI para menores es totalmente gratuito . Las renovaciones o reposiciones posteriores por pérdida o deterioro tendrán costo según el tarifario institucional.

El primer trámite del DPI para menores es . Las renovaciones o reposiciones posteriores por pérdida o deterioro tendrán costo según el tarifario institucional. Dos categorías por color y edad: De 0 a 7 años (Tarjeta Dorada): Enfoque en primera infancia, con fotografía a color y datos biográficos. Vence un día antes de cumplir los 8 años. De 8 a 17 años (Tarjeta Plateada): Incorpora la captura obligatoria de huellas dactilares. Vence un día antes de cumplir los 18 años, cuando corresponde tramitar el DPI de adulto.



¿Cuáles son los requisitos y quiénes deben acompañar al menor para solicitar el DPIME?

El menor debe presentarse a cualquier sede del Renap o consulado en el extranjero acompañado presencialmente por:

Padres casados o en unión de hecho: Cualquiera de los dos identificado con su Documento Personal de Identificación (DPI) vigente.

Cualquiera de los dos identificado con su Documento Personal de Identificación (DPI) vigente. Padres solteros: Ambos padres si reconocieron al menor, o únicamente la madre si solo ella lo reconoció.

Ambos padres si reconocieron al menor, o únicamente la madre si solo ella lo reconoció. Tutores o comparecientes: Con acreditación legal o declaración jurada administrativa.

Medidas de seguridad y código QR

Incluye formato vertical, banda de lectura mecánica (MRZ), diseño bilingüe (español/inglés) y un código QR en el reverso con datos de contacto de emergencia y registro de alergias o discapacidades.