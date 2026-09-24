Mujer del barrio El Gallito es capturada en la Granja Canadá cuando visitaba a su pareja, recluida por secuestro

Justicia

Mujer del barrio El Gallito es capturada en la Granja Canadá cuando visitaba a su pareja, recluida por secuestro

Una mujer que llegó a visitar a su pareja, recluida por secuestro en la Granja Penal Canadá, fue capturada porque tenía una orden de aprehensión por presunta extorsión.

Cecilia Donis

|

time-clock

Brenda "N" fue capturada por presunta extorsión en el ingreso de la Granja Penal Canadá, en Escuintla, al visitar a un reo. (Foto Prensa Libre: PNC)

Brenda "N" fue capturada por presunta extorsión en el ingreso de la Granja Penal Canadá, en Escuintla, al visitar a un reo. (Foto Prensa Libre: PNC)

Brenda “N”, de 42 años, fue capturada este jueves 24 de septiembre en el ingreso de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, por el delito de extorsión, cuando pretendía visitar a su pareja, quien se encuentra recluida desde hace ocho años por el delito de plagio o secuestro.

La Policía Nacional Civil (PNC) efectuaba operativos de seguridad en los alrededores de los centros carcelarios de Escuintla, entre estos, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá.

Las autoridades añadieron que la detenida tenía una orden de aprehensión vigente desde el 18 de septiembre, emitida por un juzgado de Salamá, Baja Verapaz.

También afirmaron que la mujer reside en el barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

EN ESTE MOMENTO

Al regresar a Guatemala, la cantidad, el tipo y el valor de los artículos comprados en el extranjero pueden determinar si forman parte del equipaje o reciben otro tratamiento aduanero. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock).

¿Trae compras del extranjero? Así determina la SAT si son equipaje personal o deben pagar impuestos

Right
El aumento del caudal mantiene bajo vigilancia varios ríos del país, ante el riesgo para las comunidades y zonas cercanas. (Foto Prensa Libre: Cortesía CIV)

Crecida de ríos mantiene en alerta a ocho departamentos y esto recomienda el Insivumeh

Right

En julio de este año, agentes de la PNC capturaron a tres mujeres por presunta extorsión y por intentar ingresar un teléfono celular a la misma prisión.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Cecilia Donis

Cecilia Donis

Lee más artículos de Cecilia Donis

ARCHIVADO EN:

Captura de extorsionistas Escuintla PNC 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM