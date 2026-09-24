Mujer del barrio El Gallito es capturada en la Granja Canadá cuando visitaba a su pareja, recluida por secuestro

Brenda “N”, de 42 años, fue capturada este jueves 24 de septiembre en el ingreso de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, por el delito de extorsión, cuando pretendía visitar a su pareja, quien se encuentra recluida desde hace ocho años por el delito de plagio o secuestro.

La Policía Nacional Civil (PNC) efectuaba operativos de seguridad en los alrededores de los centros carcelarios de Escuintla, entre estos, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá.

Las autoridades añadieron que la detenida tenía una orden de aprehensión vigente desde el 18 de septiembre, emitida por un juzgado de Salamá, Baja Verapaz.

También afirmaron que la mujer reside en el barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

En julio de este año, agentes de la PNC capturaron a tres mujeres por presunta extorsión y por intentar ingresar un teléfono celular a la misma prisión.

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