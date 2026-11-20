La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos personas que tenían billetes falsos y presuntamente estafaban mediante juegos de azar en Santa Rosa.

Añadió que en Nueva Santa Rosa fueron detenidos Felipe “N”, de 37 años, y Deisy “N”, de 44.

Según la PNC, el 19 de noviembre ambos fueron sorprendidos con dos tablas en las que tenían pegados varios billetes de papel de diferentes denominaciones y dos recipientes con más billetes de las mismas características.

De acuerdo con la versión de vecinos, esta pareja presuntamente organizaba juegos de azar y estafaba a los ciudadanos, añadió la PNC.

Afirmó que Felipe “N” ya cuenta con dos ingresos a la cárcel por caso especial de estafa y alteración de moneda en el 2004.

Otras capturas

La PNC también informó que en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, fue detenido Eliú “N”, de 39 años, requerido por un juzgado de Quetzaltenango por extorsión. Agregó que esta persona ya fue detenida por el mismo delito en el 2018.

Nimsy “N”, de 47 años, fue detenido en Jutiapa, a solicitud de un juzgado de Sololá, por casos especiales de estafa.

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Erick “N”, de 35 años, fue capturado en Villas del Carmen, Esquipulas, Chiquimula, por tráfico ilegal de personas.

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