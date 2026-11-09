Investigación revela cómo habría operado una sospechosa para estafar a mujeres emprendedoras

Justicia

Investigación revela cómo habría operado una sospechosa para estafar a mujeres emprendedoras

Una mujer señalada del delito de estafa propia de forma continuada fue capturada en la zona 3 de Quetzaltenango.

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VERÓNICA N, CAPTURADA EN XELA POR ESTAFAR A EMPRENDEDORAS

Agente custodia a Verónica N., capturada en Quetzaltenango por supuesta estafa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Verónica “N”, de 40 años, fue capturada por agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona 3 de Quetzaltenango, en cumplimiento de una orden emitida el 22 de agosto del 2025 por un juzgado de ese departamento por el delito de estafa propia de manera continuada.

Según la investigación, la detenida laboró como supervisora de campo y facilitadora de créditos para una entidad financiera que otorga préstamos a mujeres emprendedoras.

La PNC informó este lunes 9 de noviembre que, entre agosto y octubre del 2022, la mujer presuntamente gestionó créditos para siete mujeres.

La PNC añadió que la detenida les indicó que los montos aprobados eran superiores a los solicitados debido a un supuesto error administrativo.

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De acuerdo con la investigación, habría convencido a las beneficiarias de entregar los excedentes para evitar inconvenientes con la entidad crediticia.

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Las agraviadas efectuaron depósitos y entregaron dinero por un total de Q25 mil 700, recursos que presuntamente no fueron reintegrados a la institución correspondiente.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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