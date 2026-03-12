Exgerente de banco es condenada tras auditoría que detectó sustracción de Q80 mil

Justicia

Exgerente de banco es condenada tras auditoría que detectó sustracción de Q80 mil

Juez dicta sentencia por sustracción de Q80 mil en una agencia bancaria de Zacapa.

ROBO EN AGENCIA BANCARIA

Imagen ilustrativa. Una mujer fue condenada por sustraer Q80 mil en un agencia bancaria de Cabañas, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 12 de marzo que Yessica S. fue condenada por hurto agravado.

Según el ente investigador, un juzgado le impuso una condena de dos años de prisión inconmutables.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en febrero del 2024, la condenada, aprovechándose de su cargo como gerente de una agencia bancaria de Cabañas, Zacapa, sustrajo Q80 mil de la entidad financiera.

Tras ser detectada por una auditoría interna, únicamente devolvió Q15 mil, según el MP.

Además, como parte de la reparación digna, la persona condenada deberá pagar Q65 mil a la entidad bancaria agraviada.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado, por medio de su agencia fiscal en Jalapa, presentó las pruebas de la investigación.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Zacapa.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

