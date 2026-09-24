Justicia
Operativo en zona 1 permite incautar indicios vinculados con falsificación de documentos
La PNC compartió detalles de una investigación relacionada con una posible estructura criminal dedicada a la falsificación de documentos.
Autoridades incautan indicios de la posible falsificación de documentos en la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 24 de septiembre sobre la incautación de indicios relacionados con la falsificación de documentos durante un allanamiento en la 6a avenida, zona 1 de la capital.
Detalló que investigadores de esa institución y fiscales del Ministerio Público desarrollaron la diligencia en el tramo entre la 14 y 15 calle.
Afirmó que el operativo se efectuó en seguimiento a una investigación relacionada con una posible estructura criminal dedicada a la falsificación de documentos.
Las autoridades decomisaron un disco duro y cuatro chips posiblemente utilizados para falsificar documentos personales de identificación.
Además, decomisaron documentos personales, entre ellos licencias de conducir, pasaportes, hojas y pastas para pasaporte.
La investigación continúa para identificar y capturar a los responsables, añadió la PNC.
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