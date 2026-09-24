Operativo en zona 1 permite incautar indicios vinculados con falsificación de documentos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 24 de septiembre sobre la incautación de indicios relacionados con la falsificación de documentos durante un allanamiento en la 6a avenida, zona 1 de la capital.

Detalló que investigadores de esa institución y fiscales del Ministerio Público desarrollaron la diligencia en el tramo entre la 14 y 15 calle.

Afirmó que el operativo se efectuó en seguimiento a una investigación relacionada con una posible estructura criminal dedicada a la falsificación de documentos.

Las autoridades decomisaron un disco duro y cuatro chips posiblemente utilizados para falsificar documentos personales de identificación.

Además, decomisaron documentos personales, entre ellos licencias de conducir, pasaportes, hojas y pastas para pasaporte.

La investigación continúa para identificar y capturar a los responsables, añadió la PNC.

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