Operativos por Halloween y el Día de Todos los Santos dejan 498 capturados y 35 armas incautadas, según la PNC 

Justicia

Operativos por Halloween y el Día de Todos los Santos dejan 498 capturados y 35 armas incautadas, según la PNC 

La PNC reportó decenas de capturas durante los operativos de seguridad por Halloween y el Día de Todos los Santos.

Angel Oliva

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Agentes de la PNC permanecen en un cementerio durante los operativos de seguridad por el Día de Todos los Santos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la PNC permanecen en un cementerio durante los operativos de seguridad por el Día de Todos los Santos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de 498 personas por distintos delitos durante el plan de seguridad implementado el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con motivo de Halloween y el Día de Todos los Santos.

César Mateo, vocero de la PNC, detalló que los operativos incluyeron acciones de prevención, reacción e investigación, desarrolladas por las distintas unidades policiales para garantizar la seguridad de la población durante ambas celebraciones.

Entre los resultados destacan 83 capturas por responsabilidad de conductores y 75 por ebriedad y escándalo, según el informe proporcionado por la institución.

Mateo también informó sobre 124 capturas por órdenes judiciales, 27 por extorsión, 24 por portación ilegal de armas de fuego, 13 por tenencia y tráfico de drogas y seis por homicidio, entre otros delitos.

Como parte de las acciones policiales, las autoridades incautaron 35 armas de fuego y consignaron 357 motocicletas y 99 vehículos.

El vocero destacó que estos resultados responden tanto al trabajo de las unidades operativas y de investigación como a las denuncias presentadas por la población.

Asimismo, señaló que, durante el mismo período del año pasado, comprendido entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, la PNC capturó a más de 400 personas por delitos similares, aunque no precisó la cifra exacta.

La institución reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo mediante la línea de emergencia 110 de la PNC o el número 1561 de Crime Stoppers.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Angel Oliva

Angel Oliva

Periodista con cinco años de experiencia, especializado en cobertura de temas de seguridad, justicia y sucesos.

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