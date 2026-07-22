Organizaciones internacionales instan a resolver la crisis en la Usac y respetar la libertad de expresión estudiantil

Diversas organizaciones internacionales manifestaron su preocupación por la crisis que enfrenta la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y denunciaron presuntas represalias contra estudiantes que han cuestionado el proceso de elección del rector Walter Mazariegos.

En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que han recibido información sobre irregularidades en la elección de las autoridades universitarias y sobre medidas que afectarían a estudiantes que participaron en protestas o manifestaron su desacuerdo con el proceso.

Según el pronunciamiento, algunos estudiantes habrían sido impedidos de asignarse cursos y de ingresar a las instalaciones universitarias, acciones que, a criterio de las organizaciones, podrían vulnerar el derecho a la educación y otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de Guatemala y en tratados internacionales de derechos humanos.

Las entidades afirmaron que cualquier restricción arbitraria al acceso a las actividades académicas o cualquier sanción derivada del ejercicio de la libertad de expresión representa una amenaza para la autonomía universitaria y el funcionamiento democrático de la educación superior.

Llamado a respetar derechos fundamentales

Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades de la Universidad de San Carlos para restablecer de inmediato los derechos académicos de los estudiantes afectados y garantizar su acceso a la educación sin restricciones.

Asimismo, instaron a que ninguna persona sea objeto de represalias por expresar opiniones, presentar peticiones o cuestionar, por la vía legal, decisiones relacionadas con la gobernanza universitaria.

En el documento también solicitaron a las autoridades respetar los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de participación de toda la comunidad universitaria.

Solicitan intervención de instituciones del Estado

El comunicado exhorta al Procurador de los Derechos Humanos a verificar personalmente la situación en la Universidad de San Carlos y documentar posibles violaciones a los derechos humanos.

Además, pide a las cortes competentes resolver con independencia y celeridad los recursos judiciales relacionados con la elección de las autoridades universitarias.

Las organizaciones también instaron al Ministerio Público a investigar las denuncias presentadas por las presuntas irregularidades en el proceso electoral universitario y a determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Piden una solución a la crisis universitaria

En la parte final del pronunciamiento, las organizaciones exhortaron a todas las autoridades del Estado a adoptar medidas urgentes que permitan superar la crisis que atraviesa la Universidad de San Carlos.

Indicaron que la solución debe garantizar plenamente el derecho a la educación, así como el respeto a las libertades de expresión, manifestación y participación de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria.

El comunicado fue suscrito por diversas organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento del Estado de derecho, entre ellas la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), WOLA, Impunity Watch, Be Just, Jotay, la Fundación Luis von Ahn y otras entidades de alcance regional.

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