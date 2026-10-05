“Pañales”: el código del presunto narco capturado en Guatemala para enviar fentanilo y metanfetamina a EE. UU.

Interceptaciones telefónicas de las agencias de seguridad estadounidenses revelaron un el modo de operar de una red internacional de narcotráfico, donde los operadores monitoreaban minuciosamente el blindaje de las sustancias ilícitas mediante un código secreto.

Según registros judiciales federales citados por Infobae, utilizaban la palabra clave"pañales" para referirse de forma encubierta a los envoltorios y a la seguridad de los cargamentos, un término inusual con el que buscaban evadir la sospecha de las autoridades, evitando que los sistemas de vigilancia detectaran las negociaciones para el traslado masivo de fentanilo y metanfetamina.

Detrás de este esquema de comunicación operaba, según las autoridades estadounidenses, Jorge "M", de 57 años, quien fue interceptado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

El presunto narcotraficante mexicano, requerido en extradición por Estados Unidos, supuestamente utilizaba múltiples identidades falsas como “Jorge García” y “Rubén Monroy” para ocultar sus operaciones de tráfico masivo de fentanilo, metanfetamina y cocaína, según autoridades.

El Ministerio Público detalló que la solicitud de extradición principal proviene del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde se documentó que el acusado coordinó envíos de cientos de kilogramos de drogas entre febrero y abril de 2026.

Adicionalmente, enfrenta cargos por su conexión con una estructura liderada por Víctor "M", otro presunto narcotraficante de origen mexicano.

Fragmento de los registros judiciales de Estados Unidos que documenta las escuchas telefónicas y las conversaciones empleando el código "pañales", (diaper en inglés), para el empaquetado y logística de distribución. (Foto Prensa LIbre: Departamento de Justicia de los Estados Unidos)

Logística criminal que terminó en Guatemala

Según los señalamientos, mientras el cabecilla de la organización continuó dando órdenes desde prisión tras su captura en 2013, Jorge "M" se mantuvo prófugo durante años utilizando complejos métodos de camuflaje hasta su localización en territorio guatemalteco.

Durante su detención en la capital, las fuerzas de seguridad le incautaron tres teléfonos celulares y una tarjeta SIM, elementos clave para esclarecer su rol en la cadena logística internacional y su dependencia de claves como los "pañales" para asegurar la llegada de los cargamentos a su destino.