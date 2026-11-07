PNC captura a cuarto presunto integrante de la banda “Los Tigres”, vinculada a Horst Walter Overdick alias “El Tigre”

La noche del viernes 6 de noviembre la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de otro integrante de la banda “Los Tigres”, organización criminal que según investigaciones se dedica al trasiego de droga en Quiche y Alta Verapaz.

El detenido ha sido identificado únicamente como Yishini “N” de 49 años, quien fue ubicado en la aldea El Limón, en Chisec, Alta Verapaz, según la información compartida por la PNC.

La detención fue coordinada por agentes del Ministerio Público (MP) y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, con lo que suman ya cuatro detenciones de esta presunta banda.

Yishini, según los reportes, mantenía vigente una orden de captura por el delito de asociaciones delictivas, debido a la investigación abierta contra “Los Tigres”.

El rol del detenido sería coordinar la entrega de la mercadería ilícita en sectores de Quiché y Alta Verapaz, por lo que tendrá que exponer su versión ante juez al momento que enfrente audiencia de primera declaración.

La banda es relacionada con Horst Walter Overdick alias “El Tigre”, presunto líder de la red criminal, quien registra un amplio historial delictivo en el trasiego de drogas.

Alias “El Tigre” tiene 59 años y volvió a ser detenido en la zona 12 de Cobán, en Alta Verapaz, por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y asociaciones delictivas.

Overdick tiene antecedentes desde los años 2000, 2002 y 2012, y junto a sus presuntos colaboradores, ya suman cuatro los supuestos integrantes de la banda “Los Tigres” quienes han sido detenidos en los últimos días.