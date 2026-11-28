Agentes de la División de Policía Internacional (Interpol) capturaron el pasado viernes 27 de noviembre a Otto Guillermo Eduardo Noack Sierra, de 73 años, en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13.

El detenido llegó en un vuelo procedente de Nicaragua. Al ser identificado, se estableció que tenía una orden de aprehensión por los delitos de genocidio y desaparición forzada, emitida el 3 de octubre de 2019 por un juzgado guatemalteco.

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), indicó que tras la captura fue trasladado a la Torre de Tribunales.

Por medio de un comunicado, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) se pronunciaron sobre la detención y señalaron a Noack Sierra como presunto responsable de al menos 400 muertes y desapariciones forzadas de pobladores de San Juan Cotzal, pertenecientes al pueblo maya ixil. Los hechos habrían ocurrido en 1982.

Agregan que el detenido tenía a su cargo unidades militares en el destacamento de dicho municipio, que detuvieron ilegalmente a centenares de hombres y mujeres y los llevaron a dichas instalaciones, donde fueron interrogados, torturados, ejecutados extrajudicialmente y enterrados en fosas comunes.

"Su detención abre una segunda fase en el caso Genocidio Ixil, período de Lucas García (1978-1982) que llevó a juicio al general Benedicto Lucas García y que se encuentra suspendido desde 2024", menciona el comunicado.

También se indica que, luego de escuchar el motivo de la detención, Noack Sierra fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, por lo que "exigen" al Ministerio de Gobernación garantizar la seguridad y custodia del detenido para que se presente ante el órgano jurisdiccional correspondiente y continúe el proceso. Además, piden "justicia para las víctimas y sus familiares".