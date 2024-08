La acción presentada en contra de Miquel Cortés cuestiona su legalidad como presidente de la comisión al señalar que "no sería guatemalteco".

En la séptima reunión de la sesión permanente que se tiene en la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia 2024-2029, se presentó un memorial en contra de Miquel Cortés, presidente de esta comisión.

Ricardo Sagastume, de la firma Sagastume Vidaurre y Asociados, fue el encargado de dar a conocer este reclamo durante la sesión realizada este sábado 10 de agosto.

En la acción se cuestiona la legalidad de la presidencia al señalar que supuestamente este no sería guatemalteco, exponiendo seis artículos de la constitución política de la República de Guatemala.

El Padre Miquel Cortés Bofill, nacido en España, pero nacionalizado guatemalteco desde hace 5 años, es el rector de la Universidad Landívar, es un sacerdote jesuita con más de 29 años de experiencia de servicio en Latinoamérica y el pasado 6 de junio el Foro de rectores de las universidades del país lo eligieron para presidir la comisión de postulación.

Sin embargo se presentó una carta y una acción en el que se mencionan diversos artículos de la Constitución Política de la República, asegurando que no puede integrar esta comisión.

Con el encabezado "un hombre de bien nunca actúa de manera contraria a la ley”, Sagastume resaltó el artículo 153 de la Carta Magna Imperio de la Ley, señalando que esto se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República.

Al igual que "a toda persona nacional extranjera residente o de tránsito basados en el artículo 5 de la ley del organismo judicial".

En el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre "el principio de igualdad consistente en que todos los seres humanos son libres iguales en dignidad y derecho pero alude también que todas se encuentran frente a la ley esto según el expediente 670 2003 con sentencia del 21 de diciembre de 2004 de la corte de constitucionalidad".

Sagastume también citó el artículo 162 en el que se señala que existen requisitos para el cargo de diputado y que se requiere ser guatemalteco de origen. Mientras que en el 185 menciona los requisitos para optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República. Además el artículo 186 menciona respecto a las prohibiciones para el artículo anteriormente descrito en el cual señala que no pueden ser partícipes los ministros de cualquier religión o culto.

En el escrito de Sagastume, también se hace referencia al artículo 207 donde se establecen requisitos para ser magistrado o juez, ya que deben ser guatemaltecos de origen según refiere. Ante todo lo expuesto, aseguró que Cortés Bofill no llenaría los requisitos.

Ante la acción interpuesta por Sagastume, el presidente de la Comisión de Postulación para CSJ y decano de la Universidad Landívar Miquel Cortés se defendió presentando su DPI y señala que está nacionalizado desde 2019. Enfatizó que dicha acción se conocerá en puntos varios. https://t.co/avx1PjeqVh pic.twitter.com/8QzLZRsk7n — Andrea Domínguez (@andread_gtv) August 11, 2024

"Soy nacionalizado"

Al ser consultado por Guatevisión y Prensa Libre, el presidente de la Comisión rechazó los cuestionamientos por su nacionalidad y los calificó de especulación y desinformación.

"Lo que tengo entendido así me informó el secretario es un memorial que se ha trasladado en puntos varios de todas maneras tengo que decirle que yo soy guatemalteco naturalizado y tengo mi DPI", puntualizó Cortés quién pasó a mostrarlo.

“Tengo mi pasaporte ese no lo tengo a mano pero muestro (mi DPI) para que no tengan dudas verdad, yo puedo votar en este país y puedo participar la Constitución me lo permite" reiteró Cortés.

"Por otro lado yo represento al Foro de Rectores de las 15 universidades del país y lo que dice la Constitución en el Artículo 215, que un rector de las universidades del país presidirá la Comisión; entonces yo estoy cumpliendo con la Constitución. Todo lo demás son especulaciones, todo lo demás son desinformaciones, lamento que haya ese desconocimiento porque no es un impedimento en ley para que yo pueda ejercer esta función que además es pública" finalizó Cortés.

Miquel Cortés Bofill también señaló que esta acción interpuesta en su contra será conocida cuando se vean los puntos varios dentro de la agenda establecida en la Comisión.