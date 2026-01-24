TSE respalda a subdelegado que denunció empadronamiento irregular en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

Luego de que se conociera la denuncia de un trabajador del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, quien afirmó haber recibido 46 Documentos Personales de Identificación (DPI) para empadronar a personas que no acudieron a realizar el trámite, el TSE emitió un comunicado en respaldo al subdelegado municipal que hizo pública la acusación.

El comunicado, difundido este 24 de enero, aclara que el subdelegado no fue despedido por presentar la denuncia, como afirman algunas publicaciones en redes sociales.

“El Tribunal Supremo Electoral aclara que el subdelegado municipal de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, no ha sido destituido de sus funciones, como erróneamente se ha difundido en redes sociales, y reitera su respaldo institucional al trabajador. Al tener conocimiento del caso, el TSE, a través de la Inspección General, levantó el acta correspondiente y brindó el acompañamiento al subdelegado municipal, quien presentó la denuncia por presunta transhumancia electoral ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, con el objetivo de que las autoridades competentes realicen las diligencias conforme a la ley”, indica el comunicado.

El documento también resalta el accionar del funcionario electoral y asegura que se ha coordinado apoyo para brindarle seguridad, tanto a nivel privado como con la Policía Nacional Civil.

“El Tribunal Supremo Electoral ha brindado y continuará brindando el respaldo institucional necesario al subdelegado municipal de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, quien actuó con valentía y conforme a la normativa vigente al reportar y denunciar un hecho que atenta contra la transparencia y democracia del país. Como medida preventiva, se ha coordinado apoyo en materia de seguridad, tanto privada como de la Policía Nacional Civil, a fin de resguardar su integridad física mientras se desarrollan las diligencias correspondientes”, afirma el TSE.

Finalmente, el TSE hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por medio de los canales oficiales de la institución, con el fin de evitar la difusión de información falsa que pueda “generar confusión y desinformación”.

El caso

Esta aclaración del TSE surge a raíz de una denuncia presentada por el subdelegado municipal mediante un vídeo difundido en redes sociales.

En dicho vídeo, afirmó que le fueron entregados 46 DPI por una mujer, a quien identificó como familiar de la alcaldesa de San Martín Zapotitlán, Blanca Estela Mendoza Méndez.

Según su versión, la persona le ofreció Q100 por cada empadronamiento o actualización de datos.

“Ella me intentó sobornar. Me estaba ofreciendo Q100 por cada DPI. Yo tengo un buen sueldo y no necesito eso”, expresó.

Los propietarios de los documentos, presuntamente, residen en San Martín Zapotitlán y el objetivo era empadronarlos en el municipio de San Andrés Villa Seca, señaló el empleado del TSE.

El trabajador hizo un llamado a la población a no entregar sus documentos a cualquier persona ni a miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode), para evitar anomalías o actos ilegales.

El Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado por medio del que respalda al subdelegado de la entidad en San Andrés Villaseca, Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: TSE).

Afirma que es un “show político”

La alcaldesa de San Martín Zapotitlán, Blanca Estela Mendoza Méndez, negó los señalamientos del trabajador del TSE.

“Legalmente es un show político. Están tratando de dañar nuestra imagen, no solo políticamente, sino también emocional y psicológicamente”, afirmó Mendoza.

Agregó que no ha enviado a nadie al TSE para empadronar a vecinos de su municipio en San Andrés Villa Seca.

Mendoza Méndez aseguró que su nuera, señalada como presunta emisaria de los documentos, fue asaltada y le robaron el teléfono hace dos días.

“Yo pido que se muestre la foto de quién fue la que llegó —al TSE—. Pudo haber sido de otro partido político, no de nosotros, porque usted sabe que estamos en un año preelectoral y están tratando de dañar nuestra imagen”, agregó.

La alcaldesa informó que ya se iniciaron gestiones legales con apoyo de abogados.

“Nos están acusando de algo que nosotros ni en cuenta. Todos los trámites son personales y hay que firmar. Esto debe ser investigado”, comentó la jefa edil.