Señalan supuestas anomalías en empadronamiento en Retalhuleu y el TSE dice que denunciará los hechos

Un trabajador del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San Andrés Villa Seca, Suchitepéquez, denunció haber recibido más de 30 Documentos Personales de Identificación (DPI) para registrar el empadronamiento de personas que no se presentaron a realizar el trámite.

En un video difundido en redes sociales, el empleado afirmó que los documentos se los entregó una mujer, a quien identificó como familiar de la alcaldesa de San Martín Zapotitlán, Blanca Estela Mendoza Méndez. Según su versión, una persona le ofreció Q100 por cada empadronamiento o actualización de datos.

“Ella me intentó sobornar. Me estaba ofreciendo Q100 por cada DPI. Yo tengo un buen sueldo y no necesito eso”, expresó.

Los propietarios de los documentos presuntamente habitan en San Martín Zapotitlán y el objetivo era empadronarlos en el municipio de San Andrés Villa Seca, señala el empleado del TSE.

“Por este acto bien chiquito, es que el país nunca avanza”, dijo el denunciante.

El trabajador del TSE hizo un llamado a la población a no entregar sus documentos a cualquier persona o miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode).

“Es un show político”, dijo la alcaldesa de San Martín Zapotitlán

Blanca Estela Mendoza Méndez, alcaldesa de San Martín Zapotitlán, negó los señalamientos del empleado del TSE.

“Legalmente es un show político. Están tratando de dañar nuestra imagen, no solo políticamente, sino también emocional y psicológicamente”, afirmó Mendoza.

Agregó que no ha enviado a nadie al TSE para empadronar a pobladores de su municipio en San Andrés Villa Seca.

Mendoza Méndez aseguró que su nuera, señalada como presunta emisaria de los documentos, fue asaltada y le robaron el teléfono hace dos días.

“Yo pido que se muestre la foto de quién fue la que llegó —al TSE—. Pudo haber sido de otro partido político, no de nosotros, porque usted sabe que estamos en un año preelectoral y están tratando de dañar nuestra imagen”, agregó.

La alcaldesa informó que ya se iniciaron gestiones legales con apoyo de abogados.

“Nos están acusando de algo que nosotros ni en cuenta. Todos los trámites son personales y hay que firmar. Esto debe ser investigado”, comentó la jefa edil.

Alcaldesa de San Andrés Villa Seca se desliga de los hechos

Sofía Marisol Mancio González, jefa edil de San Andrés Villa Seca, rechazó cualquier vinculación con las anomalías denunciadas y afirmó que no ha tenido ninguna petición ni acercamiento con personal del TSE local.

“No tenemos compadreazgos en ningún lugar. Lo único que hacemos es trabajar”, declaró.

TSE respalda a la alcaldesa de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

Una mujer que se identificó como empleada del TSE acompañó a Mancio González durante una conferencia y comentó que el Tribunal estaba tramitando la denuncia para respaldar a la jefa edil.

“Estamos en el proceso de hacer la denuncia correspondiente al MP. Ya presentamos nuestra denuncia a la Policía Nacional Civil de aquí de San Andrés Villa Seca”, indicó la trabajadora.

Agregó que los señalamientos por supuestas anomalías en el proceso de empadronamiento y actualización de datos no involucran a Mancio González.

“Aclarando que no se refería a la alcaldesa —Sofía Mancio— aquí presente, ni mucho menos a su hija”, dijo la empleada pública.

También explicó que están identificando a la persona responsable de los actos y que será el MP quien continúe con la investigación. “En su momento ustedes podrían abocarse al MP para obtener más información sobre qué persona es la que vamos a denunciar”, agregó.

El personal del TSE reiteró que el proceso de empadronamiento requiere la presencia personal del ciudadano y que cualquier intento de manipulación es contrario a la ley.