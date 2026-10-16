Recuperan furgón que transportaba fertilizante valorado en más de Q200 mil y capturan a sospechosos 

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió este viernes 16 de octubre los detalles de la captura de dos presuntos robafurgones y el rescate de un piloto en Palín, Escuintla.

La PNC informó que la reacción de agentes de la Comisaría 31 permitió capturar a los sospechosos, recuperar el vehículo y rescatar sano y salvo al conductor, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre el robo de un furgón en la autopista Palín-Escuintla.

Añadió que en el kilómetro 39 de dicha ruta fueron interceptados y capturados Otto “N”, de 38 años, quien registra dos antecedentes por robo, correspondientes a 2019 y 2020, y Virgilio “N”, de 39, con un antecedente por violencia contra la mujer.

Durante la intervención, los agentes les incautaron una pistola Smith & Wesson, calibre 9 mm, con su respectivo cargador y municiones, la cual tiene reporte de robo desde el 4 de enero del 2025.

También les decomisaron tres teléfonos celulares que serán embalados para fortalecer la investigación.

Asimismo, fue recuperado el furgón blanco, con placas C-766BSK, que transportaba el contenedor TC 29CJR, cargado con fertilizantes.

De acuerdo con la PNC, la mercadería está valorada en Q219 mil 548.48.

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El vehículo de transporte pesado había salido del kilómetro 72, en Michatoya, Puerto Quetzal, Escuintla, con destino a la frontera de Corinto, Honduras.

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