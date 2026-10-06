Rescatan a piloto y capturan a dos hombres por robo de cisterna con 6 mil galones de combustible

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió este martes 6 de octubre detalles de la captura de dos presuntos responsables del robo de una cisterna que transportaba 6 mil galones de combustible en Escuintla.

La institución añadió que la reacción de los agentes permitió rescatar al piloto, quien era llevado contra su voluntad, así como recuperar el vehículo y el combustible, valorado en aproximadamente Q230 mil, en Puerto San José, Escuintla.

Los capturados son Antonio “N”, de 29 años, alias “Cochita”, quien registra un antecedente por hurto, según la PNC, y Francisco “N”, de 28.

Ambos fueron copados por agentes de la Comisaría 31 en la aldea Puerta de Hierro.

La PNC indicó que las detenciones se efectuaron en seguimiento a una denuncia ciudadana, luego de que varias personas alertaran a los agentes sobre individuos que, presuntamente, mediante el uso de la fuerza, habrían asaltado al piloto de un camión cisterna en la colonia Santa Rosa, en el mismo municipio.

De inmediato, los agentes activaron un rastreo que permitió ubicar, interceptar y neutralizar a los presuntos responsables.

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Además, rescataron sano y salvo al piloto de la cisterna, quien habría sido llevado contra su voluntad.

Según la versión proporcionada por la víctima, el vehículo había salido de Puerto San José con destino a Huehuetenango y transportaba 6 mil galones de combustible.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para solventar su situación legal.

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