Señales GPS permiten ubicar furgón con mercadería robado en la ruta al Pacífico y capturar a ocho personas

En seguimiento a denuncias por el robo de furgones con mercadería en la ruta al Pacífico, agentes de la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en flagrancia a ocho presuntos robafurgones en Bárcenas, Villa Nueva.

Según la PNC, los capturados son Ostin “N”, de 22 años; Eduardo “N”, de 21; Elmer “N”, de 27; Elder “N”, de 25; José “N”, de 27; Bryan “N”, de 26; Brandon “N”, de 25, y Jairon “N”, de 43.

Las capturas se efectuaron en el parcelamiento El Cedro, Bárcenas, Villa Nueva. Además, un adolescente de 17 años fue remitido, informó la institución.

La intervención se desarrolló luego de recibir información ciudadana sobre el robo de un cabezal color naranja, placas C-805BSM, con el furgón TC-89BKS, ocurrido en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.

El transporte pesado procedía de Masagua, Escuintla, y llevaba sacos de concentrado para perros.

De acuerdo con el informe policial, las señales del sistema GPS permitieron localizar el vehículo en el lugar donde se efectuaron las capturas.

Al llegar, los agentes sorprendieron a los presuntos involucrados cuando descargaban la mercadería del furgón, detalló la PNC.

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En el mismo lugar, los policías localizaron un segundo furgón, cuyo cabezal había sido robado el pasado jueves en la misma ruta, según la institución.

La PNC también informó que dos de los capturados registran antecedentes. Según los registros policiales, José “N” tiene un ingreso a prisión por robo agravado en 2023.

Jairon “N”, por su parte, registra antecedentes por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito en 2015; posesión de droga para el consumo en 2014 y 2019; robo agravado en grado de tentativa en 2010, y robo en 2003, afirmó la PNC.

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