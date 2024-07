Un tema crucial que las comisiones de postulación deberán abordar en sus primeras sesiones de trabajo es la posible diferenciación de la ruta para los jueces de carrera que aspiren a ocupar una magistratura en las Cortes de Apelaciones o en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y quienes ejercen la profesión de abogado y notario en otros ámbitos, como el litigio.

La Constitución establece los requisitos mínimos de ingreso para ambas cortes. Para ser magistrado de la corte de Apelaciones, fija como requisito tener más de 35 años, haber sido juez de primera instancia o bien contar con cinco años de ejercicio profesional.

Para ser magistrado de la CSJ, los requisitos constitucionales son: tener 40 años, haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados de la misma categoría, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

Para la renovación de las cortes para el periodo 2024-2029, el Movimiento Projusticia considera que las comisiones “enfrentarán el reto de cumplir con la Ley de la Carrera Judicial, la Ley de Comisiones de Postulación y el cúmulo de obligaciones internacionales, a efecto de garantizar una selección legal, legítima y acorde con la necesidad de instaurar un sistema de justicia independiente”.

Projusticia se refiere al desafío de implementar los procedimientos que establece la Ley de la Carrera Judicial, los cuales persiguen que en la integración de las cortes se privilegie la experiencia en la impartición de justicia.

Un análisis de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) que repasa la legislación y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad relacionadas, sostiene que Consejo de la Carrera Judicial debe enviar “puntualmente a las comisiones de postulación la lista de profesionales de la carrera, junto con sus expedientes e informes de desempeño”. La lista se conforma a partir de la manifestación de interés en acceder a las magistraturas que expresen los jueces y magistrados.

La evaluación del desempeño

El Consejo está obligado a elaborar y enviar esas listas a las comisiones de postulación, adjuntando las evaluaciones de desempeño que practica anualmente, en las que se considera la experiencia, especialización y desempeño profesional. A finales de junio la Asociación de Jueces Por la Integridad (AGJI) consultó sobre el procedimiento a seguir y el consejo les respondió que las manifestaciones de interés se recibirán por vía electrónica y enviarán a las comisiones la última evaluación de desempeño que se encuentre firme.

El análisis de FADS expone que es fundamental que las comisiones de postulación “se centren en las evaluaciones de desempeño en lugar de aplicar una tabla de gradación general para quienes ya forman parte de la carrera judicial”. La tabla de gradación es un documento que pondera los méritos académicos, experiencia profesional y de proyección de cada aspirante.

La exmagistrada Yolanda Pérez está en desacuerdo con que los aspirantes de carrera no se sometan a la tabla de gradación, como lo propone el análisis de FADS, porque considera que “no existe un sistema de carrera confiable”. Diferente sería, anota Pérez, si existiera un sistema robusto que evaluara a los jueces y magistrados durante cada año de funciones bajo parámetros técnicos y objetivos, y que todas esas evaluaciones fueran trasladaran a la comisión, no solo una de ellas.

Pérez agrega que el consejo aún responde a la jerarquía de la CSJ y muchos jueces no son del agrado de esa jerarquía, lo cual ha quedado en evidencia con diferentes órdenes de traslados. Si se sigue o no la ruta que propone el análisis de FADS será decisión de cada una de las comisiones de postulación. Según datos del Organismo Judicial, en Guatemala hay 685 jueces de instancia y 149 magistrados de la corte de Apelaciones. Estos últimos fueron electos por el Congreso en noviembre de 2023 para completar el periodo que vence en octubre de 2024, por lo que, si no tienen experiencia previa, es posible que el Consejo de la Carrera Judicial no haya evaluado su desempeño.