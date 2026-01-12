Retornados de EE. UU. son aprehendidos en la FAG por estar vinculados a procesos judiciales en Guatemala

Investigadores de la fuerza de tarea SAFE-DEIC capturaron este lunes 12 de enero a cuatro guatemaltecos en las oficinas de Migración, ubicadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), zona 13 capitalina, tras ser deportados de Estados Unidos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Los detenidos son requeridos por diferentes juzgados del país por los siguientes delitos: Yolanda "N", de 32 años, por portación ilegal de arma de fuego; Tiburcio "N", de 42, por negación de asistencia económica; Jaime "N", de 44, por detención ilegal; e Itael "N", de 40, por hurto agravado.

Según el informe oficial, las órdenes de captura fueron emitidas entre octubre del 2012 y diciembre del 2023 en distintos departamentos.

En lo que va del 2026, han sido detenidas nueve personas deportadas de EE. UU., mientras que se contabilizan 960 guatemaltecos retornados.

Durante el 2025, las autoridades registraron 447 capturas de connacionales tras su repatriación.

Los detenidos son:



Yolanda "N", de 32 años, por portación ilegal de arma de fuego, orden de juez emitida por un juzgado de Huehuetenango en 2023, Tiburcio "N", de 42 años, por negación de asistencia económica, requerido en un juzgado de Baja Verapaz en diciembre de 2023 pic.twitter.com/Cb1L3g0KJV — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 12, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

