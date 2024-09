Señalado de muerte de exdiputado Manuel Castillo alega inocencia y MP asegura que él disparó

Édgar Eduardo Coz Chonay es señalado por el Ministerio Público (MP) de haber ultimado de un balazo en la cabeza el exdiputado Manuel Castillo Medrano en el 2019, quien purgaba una condena de 203 años de cárcel por la muerte violenta de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centro Americano (Parlacen) en el 2007; sin embargo, durante el inicio del juicio, el procesado alegó inocencia.

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal sentó en el banquillo a Coz Chonay, capturado después del crimen contra Castillo, perpetrado en la prisión de Pavón el 15 de diciembre de 2019, donde el exdiputado cumplía una sentencia de 203 años de prisión al haber sido hallado culpable como autor intelectual del asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacen.

Coz, quien cumple una sentencia de 60 años de cárcel por asesinato, participó en una audiencia por medio de videoconferencia este vienes 13 de septiembre, en la que dijo no tuvo nada que ver con la muerte del exparlamentario y que se enteró de lo que lo acusaban hasta que lo trasladaron a la Torre de Tribunales.

Agregó que se encontraba en lugar donde ocurrió el crimen porque él se dedicaba a vender productos o hacer mandados a algunos privados de libertad que estaban bajo aislamiento.

“No era primera vez que aparecía en ese lugar (…) ese día me encontraba en esa área cuando se oyó la buya y la gente corrió. A mí me dijo que me tirara al suelo y a los minutos llegó el director y dio la orden de que me pusiera las esposas y me echaron gas en la cara y me golpearon”, dijo el procesado.

Agregó que luego lo remitieron a la Torre de Tribunales, según él, sin saber lo qué había pasado.

Sin embargo, el MP asegura que demostrará con los medios de prueba que Coz Chonay el 15 de diciembre del 2019, cuando estaba confinado en un sector de dicha cárcel denominado “Bodega”, desde donde sale para atacar a Castillo.

“A través de las circunstancias propias de la investigación se va poder demostrar ante este tribunal como el señor Chinay sale de su sector advertido de que en las oficinas administrativas de Pavón se encontraba el privado de libertad Manuel de Jesús Castillo Medrano (…) dentro de la población reclusa aparece el señor Chonay, quien portando un arma de fuego hace un único disparo provocando la muerte inmediata del señor Castillo Medrano”, dijo el fiscal del caso.

Agregó que con las pruebas que tienen se logrará una sentencia condenatoria por asesinato.

Detalles del caso

Coz Chonay cumple una sentencia de 60 años de cárcel en Pavón, por asesinato y ahora enfrenta juicio por el crimen de Castillo, quien fue diputado al Congreso en 2004 con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que ahora dirige Sandra Torres.

El crimen contra Castillo se perpetró el 15 de diciembre de 2019, mientras que los asesinatos de los salvadoreños Eduardo D'Aubuisson, hijo del fundador del partido salvadoreño Arena, William Pichinte, y Ramón González, ocurrieron el 20 de febrero de 2007 en territorio guatemalteco.

Los tres diputados aparecieron muertos dentro de un vehículo en el que viajaban desde El Salvador a Guatemala.

El vehículo, que era conducido por Gerardo Napoleón Ramírez, que también murió, fue quemado por los sicarios que perpetraron el ataque y el móvil del hecho fue atribuido por las autoridades a vínculos con el narcotráfico.

Castillo fue detenido en 2008 por el denominado "Caso Parlacen", en el 2010 fue condenado a 203 años y en el 2019 fue asesinado supuestamente por Coz.

Por el cuádruple crimen fueron detenidos cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), pero estos también fueron asesinados el 25 de febrero de 2007 en la cárcel de El Boquerón, en el departamento de Santa Rosa, donde fueron recluidos.