Testigo relata cómo expolicía Edy Vásquez intentó tomar un arma y escapó tras muerte de Santamaría y Choc Xi

Un agente de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) declaró este miércoles 19 de agosto en el juicio contra siete expolicías y relató cómo el exsubinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales escapó de la subestación policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, durante la madrugada del 19 de abril del 2024.

El testigo afirmó que Vásquez Rabanales intentó tomar un arma de fuego que se encontraba sobre una mochila, pero él se adelantó y la tomó. En su declaración no precisó con qué intención el exsubinspector pretendía agarrarla.

El agente rindió su testimonio ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde continúa el juicio por la muerte del ciudadano canadiense Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

Según su relato, aproximadamente a la 1.20 horas del 19 de abril -a horas de los hechos-, los agentes se encontraban en la subestación cuando Vásquez Rabanales le dijo a un oficial que tenía frío y pidió permiso para ir por una chumpa.

El exsubinspector se dirigió a una habitación ubicada en el segundo nivel y el testigo lo acompañó, puesto que ya le daban seguimiento al caso. En el lugar había un escritorio sobre el cual se encontraban varios objetos, entre estos una mochila y ropa.

“En ese momento yo observé que él quiso agarrar el arma de fuego que tenía encima de la mochila [...] y yo la agarré primero”, declaró el agente.

El testigo indicó que, después de que tomó el arma, Vásquez Rabanales lo empujó y salió corriendo de la habitación. El agente alertó a un oficial de la IG que lo acompañaba y comenzó a perseguir al exsubinspector junto con otros policías.

De acuerdo con la declaración, Vásquez Rabanales salió por una puerta ubicada en la parte posterior de la subestación y corrió por varias calles. El testigo afirmó que lo perdieron de vista cerca de un barranco y un río de aguas negras.

Agentes del núcleo de reserva de la comisaría se sumaron a la búsqueda, pero no lograron localizarlo. El testigo calculó que la persecución y el rastreo duraron entre 15 y 20 minutos.

El agente afirmó que mantuvo bajo su resguardo el arma que había tomado antes de que Vásquez Rabanales escapara.

Inspectoría recibió una alerta

Durante su declaración, el testigo también aseguró que la noche anterior había recibido información acerca de posibles agresiones contra personas detenidas en la subestación.

Según explicó, aproximadamente a las 20.14 horas del 18 de abril recibió una llamada de un compañero que le informó que en la subestación de San Andrés Itzapa llevaron a unos jóvenes y que estos estaban siendo agredidos físicamente.

El testigo dijo que trasladó la información a un oficial y que la llamada fue puesta en altavoz. Añadió que, según lo que le comunicaron, la persona que proporcionaba la información quería permanecer en el anonimato.

Siete expolicías enfrentan juicio

Edy Leonel Vásquez Rabanales, exsubinspector de la PNC; Yorleni Lisbeth Macario Ramos; Yulisa Nabely Ayala Yol; Mauricio Abraham Contreras Salán, y Fredy Santiago Velásquez Pérez son procesados por ejecución extrajudicial.

Jeremías Jacobo Rojas enfrenta proceso por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.

Ángel Vásquez Sajbochol es juzgado por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y omisión de auxilio.

Antecedentes del caso

Según la investigación del Ministerio Público (MP), los hechos ocurrieron en el 18 de abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La Fiscalía de Derechos Humanos sostiene que Vásquez Rabanales habría participado en la ejecución extrajudicial de Santamaría y Choc Xi.

Durante la audiencia de primera declaración, celebrada el 13 de agosto del 2024, los fiscales señalaron que ambas víctimas fueron sometidas a tortura antes de morir.

De acuerdo con la acusación, una de las motivaciones habría sido un acto de homofobia.

Como parte de los indicios presentados, el MP reprodujo cuatro grabaciones obtenidas por un testigo que permanecía cerca del lugar donde presuntamente ocurrieron las agresiones.

En una de las grabaciones se escucha a Choc Xi pedir auxilio: “Ayuda, ayuda, por favor”.

Después de esa audiencia, el juez resolvió ligar a proceso penal a Vásquez Rabanales por ejecución extrajudicial, le impuso prisión preventiva y otorgó al MP tres meses para presentar el acto conclusivo.

El exsubinspector fue deportado a Guatemala el 5 de agosto del 2024 por autoridades de Estados Unidos, luego de haber sido capturado el 11 de junio de ese año en Arizona.

Las autoridades estadounidenses lo detuvieron después de establecer que había ingresado de forma irregular a ese país tras salir de Guatemala, donde era buscado por su presunta participación en la muerte de ambas víctimas.

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