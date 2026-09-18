Tres armas de fuego sin registro: así fue capturado “El Patrón” en Jalapa, en estado de ebriedad

Justicia

Tres armas de fuego sin registro: así fue capturado “El Patrón” en Jalapa, en estado de ebriedad

Luis “N”, de 36 años, conducía un picop y llevaba una pistola, una carabina y una escopeta sin la documentación correspondiente, cuando fue sorprendido presuntamente bajo efectos de licor.

Alvaro Castañeda Estrada

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Luis “N”, de 36 años, conducía un picop y llevaba una pistola, una carabina y una escopeta sin la documentación correspondiente, cuando fue sorprendido presuntamente bajo efectos de licor.

Luis “N”, de 36 años, conducía un picop y llevaba una pistola, una carabina y una escopeta sin la documentación correspondiente, cuando fue sorprendido presuntamente bajo efectos de licor. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 18 de septiembre sobre la captura de Luis “N”, de 36 años, alias El Patrón, quien fue sorprendido con tres armas de fuego en el barrio Chipilapa, Jalapa.

De acuerdo con la información compartida por la PNC en su cuenta de X, agentes de la Comisaría 22 localizaron al hombre cuando presuntamente conducía un picop bajo efectos de licor en el barrio Chipilapa. Durante su identificación, los agentes le encontraron tres armas de fuego: una pistola, una carabina y una escopeta, además de varias municiones.

Como parte del procedimiento, los agentes de la Policía Nacional Civil solicitaron al hombre la documentación correspondiente de las armas. Sin embargo, Luis “N” manifestó que carecía de estos documentos, según informó la institución.

Aunque el detenido presentó una licencia de portación de armas de fuego, las autoridades establecieron que esta se encontraba a nombre de otra persona. Ante esta situación, los agentes procedieron con su captura y la incautación de las armas.

Otros casos

La PNC también dio a conocer otras capturas efectuadas por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) en los departamentos de Chimaltenango y Retalhuleu.

En la zona 1 de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, investigadores capturaron a Marvin “N”, de 33 años, por el delito de hurto agravado en forma continuada. El detenido es requerido por un juzgado de Huehuetenango.

EN ESTE MOMENTO

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En otro procedimiento, efectuado en la zona 4 de Retalhuleu, investigadores de la DIPANDA detuvieron a Saulo “N”, de 36 años, por el delito de violencia contra la mujer.

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Alvaro Castañeda Estrada

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