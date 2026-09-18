Tres armas de fuego sin registro: así fue capturado “El Patrón” en Jalapa, en estado de ebriedad

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 18 de septiembre sobre la captura de Luis “N”, de 36 años, alias El Patrón, quien fue sorprendido con tres armas de fuego en el barrio Chipilapa, Jalapa.

De acuerdo con la información compartida por la PNC en su cuenta de X, agentes de la Comisaría 22 localizaron al hombre cuando presuntamente conducía un picop bajo efectos de licor en el barrio Chipilapa. Durante su identificación, los agentes le encontraron tres armas de fuego: una pistola, una carabina y una escopeta, además de varias municiones.

Como parte del procedimiento, los agentes de la Policía Nacional Civil solicitaron al hombre la documentación correspondiente de las armas. Sin embargo, Luis “N” manifestó que carecía de estos documentos, según informó la institución.

Aunque el detenido presentó una licencia de portación de armas de fuego, las autoridades establecieron que esta se encontraba a nombre de otra persona. Ante esta situación, los agentes procedieron con su captura y la incautación de las armas.

Policías de la Comisaría 22 capturaron a Luis “N”, de 36 años, alias “El Patrón”, en el barrio Chipilapa, Jalapa, al ser sorprendido presuntamente bajo efectos de licor, conduciendo un pick-up y llevando ilegalmente tres armas de fuego.#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/mrOKOthaC3 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 18, 2026

Otros casos

La PNC también dio a conocer otras capturas efectuadas por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) en los departamentos de Chimaltenango y Retalhuleu.

En la zona 1 de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, investigadores capturaron a Marvin “N”, de 33 años, por el delito de hurto agravado en forma continuada. El detenido es requerido por un juzgado de Huehuetenango.

En otro procedimiento, efectuado en la zona 4 de Retalhuleu, investigadores de la DIPANDA detuvieron a Saulo “N”, de 36 años, por el delito de violencia contra la mujer.

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