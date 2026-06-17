Van tres personas capturadas por el incidente armado contra esposa del diputado de la UNE, Vitelio Lam

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP) desarrollaron el martes 17 de junio 14 allanamientos en Guatemala, Escuintla y Zacapa por el ataque armado ocurrido el 26 de mayo del 2025 frente a residenciales Los Diamantes, en Santa Catarina Pinula.

Las diligencias fueron en seguimiento del caso en el que resultó ilesa la esposa del diputado Vitelio Lam. Durante los operativos fue capturado Kevin “N”, de 30 años, quien se convierte en la tercera persona detenida dentro de la investigación.

"Se logró impactar una estructura criminal vinculada con el atentado perpetrado el 26 de mayo del 2025 en el km 16.5 de la ruta a Santa Catarina Pinula", dijo la Policía Nacional Civil (PNC)

El sospechoso fue localizado en residenciales Las Lilas Flor del Campo, km 32 de la ruta al Pacífico, Amatitlán, y tenía orden de aprehensión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y falsedad ideológica, emitida por un juzgado de Guatemala, según la PNC.

Durante los allanamientos fueron secuestradas 13 armas de fuego, tres carabinas y 10 pistolas, 716 municiones de diferentes calibres, 36 tolvas para armas de fuego, tres teléfonos celulares, Q50 mil 925 y cuatro vehículos.

Los otros capturados por el ataque

Por este caso, el 20 de enero del presente año fue detenida Brenda “N”, de 45 años, en el km 82.8 de la ruta nacional 14, en la entrada a San Juan Alotenango, Sacatepéquez. La mujer trasladaba Q345 mil 700 de procedencia ilícita.

Además, el 2 de abril fue detenido Mario “N”, de 38 años, en la aldea Barrita Vieja, Puerto de San José, Escuintla, durante un operativo por la PNC.

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No fue un ataque directo contra la esposa del diputado

El día del hecho, el diputado Vitelio Lam informó que su esposa salió ilesa del ataque armado ocurrido en un tramo de la carretera a El Salvador.

El 4 de junio del 2025, las autoridades informaron que la investigación determinó que el ataque armado ocurrido frente al referido residencial, en el km 16.3 de la carretera a El Salvador, se originó por un incidente vial y descartó que se tratara de un ataque directo.

La PNC detalló en esa ocasión que las cámaras de vigilancia del residencial captaron dos camionetas agrícolas y dos picops cuando salían alrededor de las 10 horas del 26 de mayo.

Agregó que los pilotos de los vehículos iniciaron una discusión antes de salir del residencial y, al llegar a la garita de seguridad, hubo disparos. Como resultado del ataque, tres personas resultaron gravemente heridas.

El Ministerio Público localizó al menos 35 indicios balísticos en la escena y, según la investigación, los casquillos hallados eran de fusiles calibre 5.56.

La esposa del diputado, quien viajaba en una camioneta agrícola roja, quedó estacionada a unos metros del lugar y observó el tiroteo, mientras su guardaespaldas y piloto del picop intentó correr, pero cayó al suelo debido a las heridas, según PNC.