Un capturado en operativo por investigación de ataque relacionado con la esposa de diputado Vitelio Lam

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público desarrollan este martes 16 de junio 14 allanamientos en Guatemala, Escuintla y Zacapa por un ataque armado ocurrido el 26 de mayo del 2025 frente a Residenciales Los Diamantes.

Las diligencias son en seguimiento por el caso de la esposa del diputado Vitelio Lam. Según información preliminar, se reporta una captura.

El día del hecho, el diputado Vitelio Lam informó que su esposa salió ilesa del ataque armado en un tramo de la carretera a El Salvador.

El 4 de junio del 2025, la investigación demostró que el ataque armado ocurrido en la referida residencial, en el kilómetro 16.3 de la carretera a El Salvador, se originó por un incidente vial y descartó que haya sido un ataque directo.

Las autoridades detallaron en esa ocasión que las cámaras de vigilancia del residencial captaron dos camionetas agrícolas y dos picops cuando salían alrededor de las 10 horas del 26 de mayo.

Según las pesquisas, los pilotos de los vehículos iniciaron una discusión antes de salir del residencial y, al llegar a la garita de seguridad, hubo disparos.

El Ministerio Público localizó al menos 35 indicios balísticos en la escena del crimen y, según las pesquisas, los casquillos hallados eran de fusiles calibre 5.56, posiblemente comprados en Estados Unidos.

Para leer más: Investigaciones revelan más detalles del ataque contra la hermana del diputado Juan Ramón Rivas

La esposa del diputado, quien viajaba en una camioneta agrícola roja, quedó estacionada a unos metros del lugar y observó el tiroteo, mientras su guardaespaldas y piloto del picop intentó correr, pero cayó al suelo debido a las heridas, según la información de las autoridades.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.