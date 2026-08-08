Video: PNC inspecciona la “Casa del Terror” durante operativo en Villa Nueva

La Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala realizan durante este sábado 8 de agosto un operativo en el asentamiento La Isla, ubicado en la zona 12 de Villa Nueva.

Según informó la institución policial, en el lugar se está llevando a cabo la inspección de un inmueble conocido como “la Casa del Terror”, el cual, según denuncias de los vecinos del sector, es utilizado por pandilleros que operan en la zona para cometer varios delitos.

La información proporcionada por la PNC indica que, de acuerdo con las investigaciones, en esta propiedad es constante la presencia de individuos armados, presuntos pandilleros del barrio 18, quienes han trasladado hacia esta y contra su voluntad a personas aparentemente secuestradas en distintos sectores.

Las investigaciones también indican que las personas que son trasladadas al inmueble, ubicado en un lugar apartado de dicho asentamiento, son retenidas por varios días, mientras los delincuentes llevan a cabo negociaciones con familiares, a quienes exigen altas sumas de dinero a cambio de su liberación.

El operativo de inspección de las fuerzas combinadas de la PNC y el Ejército con el apoyo de la Policía Municipal de Villa Nueva en la Casa del Terror en el asentamiento La Isla forma parte del plan de seguridad Anillo de Contención implementado este sábado 8 de agosto en el sector. (Vídeo Prensa Libre: Cortesía PNC).

También revelan que, cuando no es utilizada para mantener cautivas a las personas, los pandilleros utilizan la propiedad para llevar a cabo ritos satánicos y de iniciación de nuevos integrantes de la pandilla, a quienes obligan a cometer otros delitos, como violaciones, asesinatos, torturas y desmembramientos.

Además de estos crímenes, este inmueble también ha sido utilizado para el ocultamiento de cadáveres, según las investigaciones de la Policía Nacional Civil.

La inspección de este y otros inmuebles en el asentamiento La Isla forma parte de las acciones y los operativos de seguridad que se implementaron este sábado 8 de agosto en las colonias La Esperanza y Villa Lobos I y II, así como en sectores aledaños dentro del plan denominado "Anillo de Contención".

Estos operativos se llevan a cabo en coordinación con elementos del Ejército y la Policía Municipal de Villa Nueva, quienes llevarán a cabo recorridos de seguridad en estos sectores. También se han implementado puestos fijos de seguridad con la finalidad de prevenir hechos delictivos en el sector, según indicó la PNC.

Varios inmuebles abandonados

El asentamiento La Isla se encuentra entre las colonias Villalobos I y II. Este colinda también con los asentamientos Luz de Cristo y Tierra Santa.

En el sector en donde se encuentra este inmueble conocido como la Casa del Terror también hay otras viviendas que fueron abandonadas por sus propietarios debido a que fueron intimidados por los pandilleros de las clicas Crazy Gangsters y Solo para Locos que operan en el sector. Esta situación generó que, en los últimos 10 años, familias enteras huyeran del lugar y dejaran abandonadas sus viviendas a consecuencia de la violencia generada por estos grupos delincuenciales.

En enero del presente año, la PNC también realizó un operativo similar en el asentamiento La Isla, en el que se llevó a cabo la inspección de la Casa del Terror. En esa ocasión, las fuerzas de seguridad también fueron alertadas sobre la utilización de este inmueble para ocultar a personas secuestradas, así como para cometer asesinatos.

Durante el operativo realizado este sábado, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo la inspección de este inmueble, así como de otros aledaños que también están abandonados, en busca de indicios sobre la comisión de ilícitos en el lugar.

“Estos operativos de inspección en el lugar se han mantenido desde enero y continuarán de manera permanente en el sector para evitar que los pandilleros mantengan el control de la zona y evitar que continúen cometiendo ilícitos”, afirmó el Ministerio de Gobernación.